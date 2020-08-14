Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.В источнике
Александр Лукашенко
Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим.
Подробнее о событии
Новостной фронт

Лукашенко отреагировал на попытки радикалов остановить производство в стране

Новостной фронт04:55
REGNUM

Лукашенко отреагировал на призывы к забастовкам на предприятиях Белоруссии

REGNUM06:19
Накануне.Ru

Лукашенко пригрозил участникам забастовок иностранными конкурентами: «Перекрестятся американцы и россияне»

Накануне.Ru06:11
Москва 24

Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам

Москва 2405:18
Известия

Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях

Известия05:06
RT на русском

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

RT на русском04:58
ИА Красная Весна

Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях Белоруссии

ИА Красная Весна06:37
КП - Беларусь

Лукашенко о забастовках на предприятиях: Не произведете 10 тракторов? Приедут немцы с американцами - перекрестятся

КП - Беларусь05:13

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
217

В Минпросвещения отреагировали на поборы в школах из-за коронавируса

Ранее стало известно, что руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru06:44
1

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения Госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
219

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
853

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

По мнению авторов обращения, «большая четверка» намеренно завышает оптовую цену на пропуск голосового трафика для менее крупных операторов, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные.
Коммерсантъ18:16
1

ВС США: Иранские военные задержали судно в международных водах

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, сегодня, 13 августа, в международных водах иранские вооруженные силы, в том числе два корабля и иранский вертолет Sea King, догнали и взяли на абордаж судно под названием Wila.
RuNews24.ruвчера в 00:56
5