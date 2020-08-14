Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны

РБК04:34
Коммерсантъ

Лукашенко: я пока живой и не за границей

Коммерсантъ04:34
Интерфакс

Лукашенко предостерег рабочих от забастовок

Интерфакс04:58
Национальная служба новостей

Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии

Национальная служба новостей05:26
Известия

Лукашенко опроверг информацию о своем отъезде из Белоруссии

Известия04:58
ТАСС

Лукашенко опроверг слухи о том, что находится за границей

ТАСС04:31
RT на русском

Лукашенко опроверг информацию о своём отъезде из Белоруссии

RT на русском05:39
КП - Беларусь

Лукашенко о забастовках на предприятиях: Не произведете 10 тракторов? Приедут немцы с американцами - перекрестятся

КП - Беларусь05:13

Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск

На мониторинговом ресурсе FlightRadar появилась информация о том, что белорусский воздушный транспортник Ил-76МД приземлился на подмосковном аэродроме Кубинка, потом полетел в Новосибирск и возвратился в Минск.
Discover2405:08
85

На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
280