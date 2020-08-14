Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Смотрите также
Анна Седокова показала «четвертый размер» на пляже
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Иван Ургант осудил насилие белорусских силовиков
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов
В Уфе три человека погибли в массовом ДТП
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
В Москве задержали убившего и расчленившего жену мужчину
66-летняя певица Любовь Успенская заявила, что вновь стала мамой
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Минюст США обнаружил расовую дискриминацию в Йельском университете
Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против Белоруссии
Рэпера Картрайта могли отравить перед смертью
Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Нурмагомедов: Александр Емельяненко не был готов к бою с Исмаиловым
Опубликованы видеосъёмки пыток арестованных противников Лукашенко
В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов
Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.В источнике
Подробнее о событии
Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Национальная служба новостей05:26