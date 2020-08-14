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МонаВиста

Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы Тихановской к массовым забастовкам.В источнике
Александр Лукашенко
Все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте.
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