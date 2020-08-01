Политика
Общественная служба новостейЛукашенко высказался о задержании россиян в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией. Помимо этого Лукашенко призвал «не строить политику на вранье» и «не перекрикивать друг друга в СМИ».
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На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
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Вестник Кавказа 03:52
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить вопрос установления мира на востоке страны будет очень сложно без участия США, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 20:08
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
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В сообщении говорится, что правительство Украины планирует полностью отказаться от автоматов Калашникова и перевооружить силовые структуры винтовкой UAR-15.
ИА Красная Весна 17:43
Общество
Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
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Пенсии пересчитают тем пенсионерам, у которых кормильцы ушли из жизни в 2019 году, будучи трудоспособными.
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Сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома на ул. Харитонова в Тымовском поступило диспетчерам вчера вечером, 1 августа, в 18:30.
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Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
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