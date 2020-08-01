На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией. Помимо этого Лукашенко призвал «не строить политику на вранье» и «не перекрикивать друг друга в СМИ».

Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

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