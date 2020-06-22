Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о том, что необходимо беречь память в событиях Второй мировой войны. Он подчеркнул, что если забыть ее, можно погрузиться в «хаос, раздрай».

Лукашенко высказался про память о Второй мировой войне

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 242

Экономика Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей. 1

Общество Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса Наименьшее число заражений зафиксировали в Еврейской автономной области (2) и Севастополе (1). Всего за сутки в России выявили 7600 новых случаев коронавируса. 301

Происшествия Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 753

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 303

Общество Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации. 7

Футбол Полузащитник «Уфы» Фомин верит в победу своей команды над «Спартаком» Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России.

Технологии В Китае начались испытания левитирующего поезда Отмечается, что левитирующий поезд сможет достигать скорости 600 км/ч. Транспортное средство передвигается, практически не издавая шума. 16

Экономика Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. 48

Футбол Шильцов: «Нужно закрепиться в команде и остаться здесь надолго» Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов поделился впечатлениями от тренировок с первой командой.18-летний хавбек был вызван в первую команду московского клуба после того, как Аяз Гулиев был переведён в "Спартак-2".Конечно, эмоции немного переполняют.

Энергетика Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.

Происшествия ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона. 392

Наука Физик предложила заменить коллайдер мониторингом климата и эпидемий Строительство суперколлайдера — не лучший способ для поиска ответов на вопросы о природе темной материи или темной энергии, лучше вложить средства в мониторинг климата или моделирование эпидемий, заявила научный сотрудник Франкфуртского института передовых исследований Сабина Хоссен-Фельдер 19 июня в издании Scientific American. 28

Общество В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием. 182

Шоу-бизнес Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок. 3

Политика Клишас объяснил поправку о президентских сроках Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. 1,4K

Армия и оружие КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей КНДР повторно устанавливает на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договорённостей с Южной Кореей, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.