Политика

ФедералПрессФедералПрессЛукашенко высказался про память о Второй мировой войне

Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о том, что необходимо беречь память в событиях Второй мировой войны. Он подчеркнул, что если забыть ее, можно погрузиться в «хаос, раздрай».
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