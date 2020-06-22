Политика
ФедералПрессЛукашенко высказался про память о Второй мировой войне
Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о том, что необходимо беречь память в событиях Второй мировой войны. Он подчеркнул, что если забыть ее, можно погрузиться в «хаос, раздрай».
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Экономика
Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии
По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений зафиксировали в Еврейской автономной области (2) и Севастополе (1). Всего за сутки в России выявили 7600 новых случаев коронавируса.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Общество
Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке
Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
ИА Красная Весна 03:27
Футбол
Полузащитник «Уфы» Фомин верит в победу своей команды над «Спартаком»
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России.
ProstoProSport 00:20
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Происшествия
В Крыму скончалась пациентка с коронавирусом
Севастополь.ру 03:49
Технологии
В Китае начались испытания левитирующего поезда
Отмечается, что левитирующий поезд сможет достигать скорости 600 км/ч. Транспортное средство передвигается, практически не издавая шума.
Evo-rus.com 04:11
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Футбол
Шильцов: «Нужно закрепиться в команде и остаться здесь надолго»
Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов поделился впечатлениями от тренировок с первой командой.18-летний хавбек был вызван в первую команду московского клуба после того, как Аяз Гулиев был переведён в "Спартак-2".Конечно, эмоции немного переполняют.
Soccer.ru 03:17
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
Наука
Физик предложила заменить коллайдер мониторингом климата и эпидемий
Строительство суперколлайдера — не лучший способ для поиска ответов на вопросы о природе темной материи или темной энергии, лучше вложить средства в мониторинг климата или моделирование эпидемий, заявила научный сотрудник Франкфуртского института передовых исследований Сабина Хоссен-Фельдер 19 июня в издании Scientific American.
ИА Красная Весна 03:56
Общество
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Lenta.ru вчера в 10:59
Общество
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 20 июня в 10:04
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
РИА Новости 00:26
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
РИА Новости 03:35
Происшествия
Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына
Говорит Москва вчера в 07:48
Армия и оружие
КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей
КНДР повторно устанавливает на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договорённостей с Южной Кореей, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.
РИА Новости 04:09
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Политика
Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне
Испытания Великой Отечественной войны показали силу и стойкость русского народа, память о них священна и помогает служить своей родине.
РБК 04:25