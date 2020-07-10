Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЛукашенко высказался за обновление конституции Белоруссии

Улучшения страны необходимо начинать с конституции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июля на встрече с коллективами крупнейших СМИ, сообщает информагентство БелТА.
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