Лукашенко выступил перед бастующими на Минском заводе колесных тягачей
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил бастующий МЗКТ, где выступил перед собравшимися рабочими. Об этом 17 августа сообщили СМИ республики, которые процитировали обращение главы Беларуси к протестующим.В источнике
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