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Евразия.Эксперт
Евразия.Эксперт

Лукашенко выступил перед бастующими на Минском заводе колесных тягачей

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил бастующий МЗКТ, где выступил перед собравшимися рабочими. Об этом 17 августа сообщили СМИ республики, которые процитировали обращение главы Беларуси к протестующим.В источнике
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RT на русском

Лукашенко выступил перед бастующими работниками Минского завода колёсных тягачей

RT на русском06:45
РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБК04:53
ТАСС

Около 2 тысяч работников предприятий пришли к Минскому заводу колесных тягачей

ТАСС04:49
Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Коммерсантъ03:33
Известия

Вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ

Известия04:27
Lenta.ru

Лукашенко отказался выйти к толпе бастующих и выступил перед отобранными людьми

Lenta.ru04:26
РИА Новости

Протестующие пришли от Минского завода колесных тягачей к проходной МАЗа

РИА Новости05:43
КП - Беларусь

Лукашенко прилетел на вертолете 17 августа на МЗКТ общаться с работниками завода

КП - Беларусь03:15

США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover24вчера в 04:34
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Скаут из Серии А: «Сарри говорил, что ему в „Ювентусе“ нужен такой игрок, как Баринов»

Алекс Великих, скаут итальянского «Кальяри», рассказал в беседе с корреспондентом matchtv.ru о том, что бывшему тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри был интересен полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.
Матч ТВ13:28

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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