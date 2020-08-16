Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске
Смотрите также
«Кремль будет ждать». Политолог Евгений Минченко — о судьбе Лукашенко и реакции Москвы
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Проходивший просмотр в «Челси» внук Назарбаева скончался в Лондоне
В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным
Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви
В Петербурге автомобиль сбил инспектора ГИБДД
Меган Маркл допускает возвращение в кино за гонорар в 38 млн фунтов
Многотысячная акция протеста проходит в Минске
В МВД Белоруссии прокомментировали гибель участника протестов в Минске
Освобожденные россияне рассказали о задержании в Белоруссии
В августе выросли цены большинства моделей Renault в России
NBC News: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео
Лукашенко обратился к народу и отверг проведение повторных выборов
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
В Беларуси пройдет акция в поддержку Александра Лукашенко
Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае повторных выборов
Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко
В МВД Белоруссии прокомментировали гибель участника протестов в Минске
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
NBC News: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Минск анонсировал военные учения на границе с Литвой
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
В Минске прошёл митинг сторонников Александра Лукашенко. В ходе выступления перед собравшимися президент республики заявил, что если Минск пойдёт на проведение повторных выборов, как того требуют ряд государств, то страна «сорвётся в штопор».В источнике
Подробнее о событии
«Стою перед вами на коленях - впервые в жизни»: Что говорил Александр Лукашенко на митинге в Минске
Комсомольская правда09:16