Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

В Минске прошёл митинг сторонников Александра Лукашенко. В ходе выступления перед собравшимися президент республики заявил, что если Минск пойдёт на проведение повторных выборов, как того требуют ряд государств, то страна «сорвётся в штопор».