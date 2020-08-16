Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

В Минске прошёл митинг сторонников Александра Лукашенко. В ходе выступления перед собравшимися президент республики заявил, что если Минск пойдёт на проведение повторных выборов, как того требуют ряд государств, то страна «сорвётся в штопор».В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

RT на русском11:47
РБК

Лукашенко обратился к участникам митинга фразой «встаю на колени»

РБК08:55
Телеканал 360°

«Белоруссия погибнет как государство при перевыборах» Лукашенко встал на колени перед народом на митинге — фигурально

Телеканал 360°07:05
РИА Новости

«Стою перед вами на коленях». Лукашенко обратился к белорусам

РИА Новости08:23
Комсомольская правда

«Стою перед вами на коленях - впервые в жизни»: Что говорил Александр Лукашенко на митинге в Минске

Комсомольская правда09:16
Lenta.ru

Лукашенко пообещал встать на колени и не встал

Lenta.ru07:50
ТАСС

Лукашенко заявил, что «встает на колени» перед собравшимися на площади в Минске

ТАСС08:35

«Кремль будет ждать». Политолог Евгений Минченко — о судьбе Лукашенко и реакции Москвы

На митинге в свою поддержку выступил и сам Лукашенко: он обратился к протестующим, назвав происходящее в стране давлением Запада, а требование провести новые выборы — шагом к развалу страны.
Дождь12:21

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.
Российская газета13:00
115

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
15

Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
РБК13:05