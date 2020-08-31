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Дни24
Дни24

Лукашенко поручил создать третий вариант Конституции Беларуси

Вместо организации переговоров президент поручил создать третий вариант Конституции. Как сообщает агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко побеседовал с председателем Верховного суда Валентином Сукало. В ходе встречи белорусский лидер предложил чиновнику подключиться к работе над новой Конституцией.В источнике
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Российская газета

Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции

Российская газета09:53
Газета.Ru

Лукашенко объявил, что в Белоруссии пройдет референдум по новой конституции

Газета.Ru05:07
Известия

Лукашенко пообещал провести референдум по новой конституции

Известия05:22
ТАСС

Лукашенко исключил возвращение к конституции в редакции 1994 года

ТАСС04:56
RT на русском

Лукашенко высказался об идее вернуть Конституцию 1994 года

RT на русском04:54
РБК

Лукашенко пообещал вынести новую Конституцию на общественное обсуждение

РБК05:45
РИА Новости

Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года

РИА Новости04:41
КП - Беларусь

"Пул первого": «Лукашенко за перемены!»

КП - Беларусь04:33

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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«Газпром» запланировал инвестиции на 2020 год в объеме 1,3 трлн рублей

"Газпром" планирует капитальные вложения в 2020 году в объеме 1,3 трлн рублей против намеченных ранее 1,6 трлн рублей, сообщил в ходе телефонной конференции начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.
ТАСС10:42

«Космический» грузовик «Shell Starship»

С первого взгляда не ясно, что именно перед вами находится, скоростной поезд, кусок самолёта с колёсами, космический челнок или особо стильная подводная лодка с функцией езды по земле.
Грейдер28 августа в 03:08

Ламы против коронавируса

Удивительные антитела животных предотвращают распространение SARS-CoV-2 Южноамериканские животные ламы вырабатывают настолько мелкие антитела, что они могут связываться с протеинами коронавируса и таким образом не допускать распространения патогена в организме.
Коммерсантъ Наука10:52

Астрономы предупредили об опасности большого скопления спутников

В онлайн-семинаре SATCON1 приняли участие 250 астрономов, технических специалистов и представителей операторов спутниковых группировок, который проводился американским астрономическим сообществом и Национальной исследовательской лабораторией оптико-инфракрасной астрономии США.
ИА Красная Веснавчера в 10:26

Российский хакер пытался взломать систему одного из заводов Tesla

Русскоговорящий сотрудник завода Tesla в Неваде получил предложение от своего соотечественника — за миллион долларов установить на компьютер компании вредоносное ПО, через которое можно получить доступ ко всем документам.
Avtodrug03:00
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