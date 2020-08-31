Лукашенко поручил создать третий вариант Конституции Беларуси
Смотрите также
ЦИК Черногории огласила окончательные итоги парламентских выборов
Месси больше не считает себя игроком «Барселоны»
Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре
ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России
Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом
Фадеев назвал дело Ефремова «сатанинской пляской»
Российский хакер пытался взломать систему одного из заводов Tesla
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
Месси больше не считает себя игроком «Барселоны»
Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Вместо организации переговоров президент поручил создать третий вариант Конституции. Как сообщает агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко побеседовал с председателем Верховного суда Валентином Сукало. В ходе встречи белорусский лидер предложил чиновнику подключиться к работе над новой Конституцией.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции
Российская газета09:53