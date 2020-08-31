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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Лукашенко выступил против возврата Конституции 1994 года

Ранее оппозиционер Светлана Тихановская заявляла, что планирует вернуть Конституцию 1994 года после прихода к власти. Эту идею не оценил нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, это "движение назад".В источнике
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Российская газета

Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции

Российская газета09:53
РБК

Лукашенко пообещал вынести новую Конституцию на общественное обсуждение

РБК05:45
Газета.Ru

Лукашенко объявил, что в Белоруссии пройдет референдум по новой конституции

Газета.Ru05:07
ТАСС

Лукашенко исключил возвращение к конституции в редакции 1994 года

ТАСС04:56
RT на русском

Лукашенко высказался об идее вернуть Конституцию 1994 года

RT на русском04:54
Известия

Лукашенко пообещал провести референдум по новой конституции

Известия05:22
РИА Новости

Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года

РИА Новости04:41
КП - Беларусь

"Пул первого": «Лукашенко за перемены!»

КП - Беларусь04:33

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
РИА Новости03:42
1,8K

В Севастополе отменят «драконовский режим» в школах

Вернуться в школу после недолгого пропуска в Севастополе можно будет по записке от родителей — врио губернатора Михаил Развожаев призвал пересмотреть решение об обязательном предоставлении справки от врача даже из-за однодневного пропуска занятий.
ForPost08:28
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Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, чей рост составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
RT на русском12:18
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