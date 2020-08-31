Лукашенко выступил против возврата Конституции 1994 года
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Ранее оппозиционер Светлана Тихановская заявляла, что планирует вернуть Конституцию 1994 года после прихода к власти. Эту идею не оценил нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, это "движение назад".В источнике
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Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции
Российская газета09:53