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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Лукашенко выступил против возврата Конституции 1994 года

Ранее оппозиционер Светлана Тихановская заявляла, что планирует вернуть Конституцию 1994 года после прихода к власти. Эту идею не оценил нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, это "движение назад".В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Лукашенко: Ведется работа уже над третьим вариантом Конституции

Российская газета05:07
Московский Комсомолец

Лукашенко обсудил планы по обновлению конституции с главой Верховного суда Белоруссии

Московский Комсомолец05:00
ТАСС

Лукашенко исключил возвращение к конституции в редакции 1994 года

ТАСС04:56
RT на русском

Лукашенко высказался об идее вернуть Конституцию 1994 года

RT на русском04:54
Фонтанка.Ру

Лукашенко рассказал о работе над новой Конституцией. Система власти не должна быть завязана на президенте

Фонтанка.Ру04:48
Газета.Ru

Лукашенко не планирует возвращаться к конституции 1994 года

Газета.Ru04:42
РИА Новости

Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года

РИА Новости04:41
КП - Беларусь

"Пул первого": «Лукашенко за перемены!»

КП - Беларусь04:33

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
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В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской

Как сообщалось ранее, 8 сентября пройдет заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором выступит белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента Белоруссии.
Капитал страны06:22
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