Лукашенко выступил против возврата Конституции 1994 года
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Ранее оппозиционер Светлана Тихановская заявляла, что планирует вернуть Конституцию 1994 года после прихода к власти. Эту идею не оценил нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, это "движение назад".В источнике
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Лукашенко обсудил планы по обновлению конституции с главой Верховного суда Белоруссии
Московский Комсомолец05:00