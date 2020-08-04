Политика
Газета.RuЛукашенко назвал «подарком криминалу» возврат к конституции 1994 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предложение вернуть конституцию 1994 года, передает РИА "Новости".
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Лукашенко назвал ограничение власти президента «возвратом в лихие девяностые»
Московский Комсомолец05:56
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
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Как вы понимаете, на это я пойти не мог.
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После разрыва налогового соглашения Кипр рискует попасть в этот список, и тогда пришедшие оттуда компании уже с 2021 года не смогут облагать полученные дивиденды по ставке 0%.
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Отправка американских войск на Ближний Восток стала главной ошибкой в истории страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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Youtube-канал "Спик Изи" в рамках проекта RT выпустил новый ролик.
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Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
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Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
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Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
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Здоровье
Названы рекомендованные даты прививания от гриппа в России
В Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф говорится: "Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать начиная со второй половины августа или в сентябре, до ожидаемого подъема заболеваемости".
РЕН ТВ 07:14
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Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян
Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК 07:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
Общество
Хакеры выставили на продажу в даркнете личные данные миллиона россиян
По данным газеты, на тематических форумах база на 1,1 миллиона строк продается по 1,5 доллара за каждую и пользуется спросом.
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Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
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Политика
Лукашенко заявил, что планета скатывается к пропасти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планета постепенно скатывается в пропасть.
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