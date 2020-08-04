Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко назвал «подарком криминалу» возврат к конституции 1994 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предложение вернуть конституцию 1994 года, передает РИА "Новости".
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