Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к парламенту и гражданам заявил, что категорически против возврата к тому варианту Конституции, что был в 1994 году. По его словам, такой поворот назад был бы возвращением в «лихие девяностые».

Лукашенко выступил против возврата к Конституции 1994 года

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 900

Общество База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ". 1,5K

Футбол Джанаев подвёл итоги сезона для «Сочи» Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1. 2

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции. 384

Здоровье Онищенко призвал не злоупотреблять компьютерной томографией Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко. 4

Общество Сотрудники Blizzard пожаловались, что им не хватает на жизнь Некоторые из работников пожаловались, что им не хватает денег на жизнь. Речь идёт о тестировщиках и сотрудниках службы поддержки.

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 1,1K

Экономика Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.

Происшествия В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Игры Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks Обновление для World of Tanks станет доступным уже в этом месяце, однако конкретная дата пока не рассекречена.