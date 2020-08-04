Политика
RuNews24.ruЛукашенко выступил против возврата к Конституции 1994 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к парламенту и гражданам заявил, что категорически против возврата к тому варианту Конституции, что был в 1994 году. По его словам, такой поворот назад был бы возвращением в «лихие девяностые».
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Лукашенко назвал ограничение власти президента «возвратом в лихие девяностые»
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Президент Белоруссии обратился с посланием к гражданам и Нацсобранию
Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к гражданам страны и Национальному собранию.
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Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке
Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
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Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
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Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.
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Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
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Греция предложила США создать новую военную базу в Александруполисе, и Вашингтон ответил согласием, уже направив туда своих военных.
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Белоруссия с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО.
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
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Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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Доход главы Липецкой области рухнул на 150 млн рублей за год
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