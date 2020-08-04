Политика
REGNUMЛукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
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Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Общество
Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал обвинение Друзя в домогательствах
Сергей Виватенко прокомментировал обвинение знатока Александра Друзя в домогательствах к школьницам.
Lenta.ru 06:47
Футбол
Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
РИА Новости 05:19
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных под Минском и на юге страны россиян направили в страну специально.
РИА Новости 07:03
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Интернет
У пользователей Windows 10 отобрали безопасный инструмент защиты от слежки
Microsoft усложняет защиту от сбора данных телеметрии Microsoft лишила пользователей операционной системы Windows 10 возможности безопасно применять нестандартный и весьма популярный способ блокировки телеметрии – слежки за действиями пользователей и отправки данных на серверы корпорации.
CNews 05:50
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
Политика
Лукашенко назвал «подарком криминалу» возврат к конституции 1994 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предложение вернуть конституцию 1994 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:35
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Общество
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли трёх несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают.
News.ru 07:12
Киберспорт
ALOHADANCE: «Для импрува нужна практика в ММ, а в ММ в падлу играть, потому что там одни овощи»
В интервью Марии Marple Ермолиной он объяснил, что у него нет интереса играть в Dota 2.
CyberSport.ru 07:00
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Политика
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси
Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
Российская газета 03:00
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Президент России Владимир Путин может в августе предпринять неожиданные внешнеполитические действия.
Русская Планета 06:50
Наука
Живущие на древесине грибы могут бороться с онкологией
Ученые из Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии УрФУ вместе с коллегами из Китая изучили биологическую активность и химический состав трутовых грибов, произрастающих на Урале.
Evo-rus.com 07:26
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Путешествия
В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию
«Теоретически россияне смогут попасть в Черногорию, но именно теоретически, а практически – тяжело», — заявил он, добавив, что массового потока путешественников в Черногорию пока не предвидится, поскольку туристам придется добираться на курорт «обходными, полулегальными» путями.
TV BRICS 06:41
Здоровье
Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Российский врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в интервью изданию «Слово и Дело» завил, что шум в ушах может говорить о симптомах возрастных смертельных заболеваний, поэтому данной проблеме стоит уделить особое внимание.
Live24 вчера в 11:02
Происшествия
На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба
По меньшей мере четыре человека пострадали вечером 3 августа в результате стрельбы на вечеринке в Лос-Анджелесе.
ТАСС 07:00