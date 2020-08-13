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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Об этом сообщается в Twitter "Коммерсант FM". Данная информация была предоставлена со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.В источнике
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РБК

СМИ сообщили о планах Лукашенко выступить с обращением к народу

РБК16:29
Комсомольская правда

Выступление Александра Лукашенко: президент Белоруссии готовит срочное обращение к нации

Комсомольская правда16:16
Газета.Ru

Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Газета.Ru16:22
Ёлдаш

Президент Белоруссии собирается выступить со срочным обращением к народу

Ёлдаш16:19
РИА Новости

«Коммерсант FM»: Лукашенко готовит срочное обращение к народу

РИА Новости16:29
Lenta.ru

Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к белорусам

Lenta.ru16:11
Life.ru

СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к народу

Life.ru16:14

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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