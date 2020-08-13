Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Об этом сообщается в Twitter "Коммерсант FM". Данная информация была предоставлена со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.