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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Об этом сообщается в Twitter "Коммерсант FM". Данная информация была предоставлена со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.В источнике
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РБК

СМИ сообщили о планах Лукашенко выступить с обращением к народу

РБКвчера в 16:29
Фонтанка.Ру

«Коммерсантъ»: Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Фонтанка.Рувчера в 16:11
Московский Комсомолец

Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Московский Комсомолецвчера в 16:24
Газета.Ru

Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Газета.Ruвчера в 16:22
Комсомольская правда

Выступление Александра Лукашенко: СМИ сообщили, что президент Белоруссии готовит срочное обращение к нации

Комсомольская правдавчера в 16:16
Lenta.ru

Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к белорусам

Lenta.ruвчера в 16:11
РИА Новости

СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:29

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ruвчера в 10:21
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Ученые возлагают надежды на экспериментальную технологию со стволовыми клетками, чтобы вернуть Малазийского суматранского носорога, они собираются использовать клетки Иман — самки, которая умерла в прошлом году — и двух других мертвых носорогов.
Популярная механика12 августа в 08:12
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РИА Новостивчера в 04:27
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РБКвчера в 07:17
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Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

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Премьер-министр начал визит на Дальний Восток

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Коммерсантъвчера в 14:25
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