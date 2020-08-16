Лукашенко: загубите меня – это будет начало вашего конца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге в свою поддержку. В частности, там он заявил про свой возможный уход: «загубите меня – это будет начало вашего конца». Также Лукашенко встал на колени перед собравшимися.