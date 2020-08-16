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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко: загубите меня – это будет начало вашего конца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге в свою поддержку. В частности, там он заявил про свой возможный уход: «загубите меня – это будет начало вашего конца». Также Лукашенко встал на колени перед собравшимися.В источнике
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ЗакC.Ру

«Запомните - загубите Лукашенко, это будет начало вашего конца»: В Минске завершился провластный митинг

ЗакC.Ру08:29
Общественная служба новостей

Лукашенко: загубите меня – это будет начало вашего конца

Общественная служба новостей07:58
РИА Новости

Лукашенко: загубите первого президента - это будет начало вашего конца

РИА Новости07:42
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Распределением вакцины от коронавируса займется государство

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — сообщила пресс-служба Кремля 16 августа.
СОРОКА05:59
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The Economist (Великобритания): господство доллара обеспечено настолько, насколько обеспечено глобальное лидерство Америки (The Economist)

Историческая роль глобального кредитора помогает расширять использование этой валюты и способствует ее накоплению в золото-валютных резервах.
ИноСМИ07:32

«Ливерпуль» не хочет платить «Баварии» за Тьяго Алькантару € 30 млн

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара не против перейти в «Ливерпуль» и уже согласовал условия четырёхлетнего контракта, однако красные не хотят платить за хавбека € 30 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
Чемпионат08:54

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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