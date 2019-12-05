Экономика
РИА НовостиЛукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не просит у России кредитов и что запретил минфину республики брать последний транш в 200 миллионов долларов кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
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Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Шоу-бизнес
Актриса Эмма Стоун выходит замуж
Летом 2019 года в одном из интервью обладательница "Оскара" Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.
Происшествия
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Наука
Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации
Авто
Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января
Нововведения коснутся как водителей легковушек, так и грузовиков. С 1 января начнут действовать новые штрафы для автомобилистов.
Общество
Суд закрыл сафари-парк «Тайган»
Фигурное катание
Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля
Прокурор запросил 3,5 года колонии общего режима для участника несогласованной акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
Политика
«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Политика
Посол РФ в США ответил на обвинения в «связях» Москвы с хакерами
«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы», — написал Антонов в Facebook.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Футбол
Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак".
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Армия и оружие
Боевики ВСУ в бешенстве: Командование лишает их автомобилей от волонтёров
Новый приказ командования Вооруженных сил Украины о запрете солдатам получать автомобили от волонтеров вызвал шквал возмущений у боевиков, которые боятся остаться «голыми и босыми», что подорвёт их способность беспощадно уничтожать мирное население Донбасса.
Армия и оружие
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Политика
Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Музыка
Терри Райли даст концерты в Москве и Петербурге
Концерт Терри Райли 8 декабря в 20.00, культурный центр ЗИЛ, Москва; 11 декабря в 20.00, "Лендок", Санкт-Петербург 84-летний композитор, концертирующий пианист и певец (не частое в наши дни сочетание) уже бывал в Москве неоднократно.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Политика
В МВД определились с порогом «бесплатного» превышения скорости
В МВД России не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил глава министерства Владимир Колокольцев.
Футбол
ФК «Эвертон» уволил Марку Силву с поста главного тренера
Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Политика
Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Хоккей
Зрители сняли на видео, как Овечкин «починил» свой шлем паяльником
Во время матча чемпионата НХЛ российский хоккеист Александр Овечкин паяльной лампой "починил" свой шлем.