Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не просит у России кредитов и что запретил минфину республики брать последний транш в 200 миллионов долларов кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
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Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР

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В Париже проходит протест против проведения пенсионной реформы

Участники протеста против проведения пенсионной реформы пройдут маршем к площади Насьон, протестующие поют революционные песни, взрывают петарды и взрывпакеты.
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Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

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Милла Йовович похвасталась увеличившимся бюстом

В первую очередь Йовович захотела похвастаться увеличившейся грудью.
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
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Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
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Врачи назвали необычный симптом, причины и лечение диабета на коже

Врачи назвали необычные симптомы, причины и лечение диабета на коже.
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Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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Посол РФ в США ответил на обвинения в «связях» Москвы с хакерами

«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы», — написал Антонов в Facebook.
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

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Телескоп TESS увидел взрыв на комете Виртанена

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Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
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Жеребьевка отбора ЧМ-2022 пройдет ближе к концу 2020 года

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, пройдет ближе к концу следующего календарного отрезка.
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Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10

В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
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Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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Емельяненко прокомментировал вызов на бой боксером Чахкиевым

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Салах, Мане и ван Дейк вошли в заявку «Ливерпуля» на клубный ЧМ

Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря, а матч 1/4 финала Кубка английского лиги с "Астон Виллой" - 17 декабря.
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В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

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Владимир Габулов ушел с поста президента ФК «Алания Владикавказ», сообщил осведомленный источник.
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

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Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал в США.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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