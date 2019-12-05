Экономика
РИА НовостиЛукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не просит у России кредитов и что запретил минфину республики брать последний транш в 200 миллионов долларов кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
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Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Футбол
Греческие СМИ сообщили, что Каррера может возглавить АЕК
Итальянский специалист Массимо Каррера, последним местом работы которого был российский «Спартак», является претендентом на вакантную должность главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.
Энергетика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Политика
Медведев пообещал не закрывать YouTube
«YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.
Общество
В Париже проходит протест против проведения пенсионной реформы
Участники протеста против проведения пенсионной реформы пройдут маршем к площади Насьон, протестующие поют революционные песни, взрывают петарды и взрывпакеты.
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Политика
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Украинская власть не отказывается от так называемого плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Шоу-бизнес
Милла Йовович похвасталась увеличившимся бюстом
В первую очередь Йовович захотела похвастаться увеличившейся грудью.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Политика
Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме
Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом, причины и лечение диабета на коже
Врачи назвали необычные симптомы, причины и лечение диабета на коже.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Политика
Посол РФ в США ответил на обвинения в «связях» Москвы с хакерами
«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы», — написал Антонов в Facebook.
Космос
Телескоп TESS увидел взрыв на комете Виртанена
Группа астрономов во главе с Тони Фарнхемом (Tony Farnham) опубликовала результаты анализа данных космического телескопа TESS, занимающегося поиском экзопланет, который принял участие в наблюдениях за кометой Виртанена и получил, в общей сложности, 1288 снимков, в период с 20 сентября по 17 октября 2018 года, когда комета находилась на расстоянии от 1,51 до 1,3 астрономических единиц от Солнца.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Футбол
Жеребьевка отбора ЧМ-2022 пройдет ближе к концу 2020 года
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, пройдет ближе к концу следующего календарного отрезка.
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10
В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
Фигурное катание
Бойкова и Козловский идут вторыми после короткой программы в Финале ГП
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов на бой боксером Чахкиевым
Емельяненко отметил, что его сейчас будут вызывать на бой все, пишет RT.
Футбол
Салах, Мане и ван Дейк вошли в заявку «Ливерпуля» на клубный ЧМ
Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря, а матч 1/4 финала Кубка английского лиги с "Астон Виллой" - 17 декабря.
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Футбол
Габулов покинул пост президента ФК «Алания»
Владимир Габулов ушел с поста президента ФК «Алания Владикавказ», сообщил осведомленный источник.
Космос
Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал в США.