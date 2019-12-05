Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не просит у России кредитов и что запретил минфину республики брать последний транш в 200 миллионов долларов кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Политика В Раде подрались депутаты «Слуги народа» Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.

Футбол Греческие СМИ сообщили, что Каррера может возглавить АЕК Итальянский специалист Массимо Каррера, последним местом работы которого был российский «Спартак», является претендентом на вакантную должность главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.

Политика Медведев пообещал не закрывать YouTube «YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.

Общество В Париже проходит протест против проведения пенсионной реформы Участники протеста против проведения пенсионной реформы пройдут маршем к площади Насьон, протестующие поют революционные песни, взрывают петарды и взрывпакеты.

Политика Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.

Политика Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

Политика Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.

Политика Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".

Экономика Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Космос Телескоп TESS увидел взрыв на комете Виртанена Группа астрономов во главе с Тони Фарнхемом (Tony Farnham) опубликовала результаты анализа данных космического телескопа TESS, занимающегося поиском экзопланет, который принял участие в наблюдениях за кометой Виртанена и получил, в общей сложности, 1288 снимков, в период с 20 сентября по 17 октября 2018 года, когда комета находилась на расстоянии от 1,51 до 1,3 астрономических единиц от Солнца.