Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву
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В понедельник МИД Эстонии опубликовал список должностных лиц, включая Лукашенко, которым в соответствии с законом о международных санкциях запрещается въезд в балтийскую республику на пять лет.В источнике
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