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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

В понедельник МИД Эстонии опубликовал список должностных лиц, включая Лукашенко, которым в соответствии с законом о международных санкциях запрещается въезд в балтийскую республику на пять лет.В источнике
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РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РБК07:53
ТАСС

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

ТАСС07:48
Газета.Ru

Латвия запретила Лукашенко въезд в страну

Газета.Ru07:21
РИА Новости

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

РИА Новости08:18
Говорит Москва

Латвия, Эстония и Литва объявили Александра Лукашенко персоной нон грата

Говорит Москва08:11
RT на русском

Литва и Эстония вслед за Латвией запретили въезд Лукашенко

RT на русском07:40
Известия

Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию

Известия07:14

Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUM06:56
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В Ferrari обратились к болельщикам за поддержкой

Команда из Маранелло переживает глубокий кризис, пожалуй, самый серьёзный в новейшей истории команды, но в Ferrari надеются, что несмотря ни на что, могут рассчитывать на поддержку преданных поклонников.
F1news.ru07:43

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выплатить в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги, следует из августовского опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Вести.Ru05:24
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