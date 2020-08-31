Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Смотрите также
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
Подполковника НАТО во Франции арестовали за шпионаж в пользу России
Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
Лукашенко перенаправил торговые потоки из портов Литвы и Польши
МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии
Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты
В правительстве Литвы ответили на угрозы Лукашенко
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Синоптики назвали сроки прихода «бабьего лета» в центральную часть РФ
В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.В источнике
Подробнее о событии