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РБК
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

ТАССвчера в 07:48
RT на русском

Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко

RT на русскомвчера в 14:02
Газета.Ru

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

Газета.Ruвчера в 10:36
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РБКвчера в 07:53
Коммерсантъ

Александра Лукашенко поздравили санкциями

Коммерсантъвчера в 15:28
Известия

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

Известиявчера в 10:30
РИА Новости

Эстония, Латвия и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РИА Новостивчера в 08:18

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

Aston Martin DB5 Junior, созданный в коллаборации Aston Martin Little Car Company представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда в масштабе 2:3. Благодаря 3D модели оригинального DB5 маленькая модель является его точной копией с максимальной детализацией и достоверностью.
Top Gear Russiaвчера в 06:04

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.
RT на русском18:13
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Врачи ЦРБ в Башкирии жалуются на отсутствие законных выплат

Профсоюз медицинских работников готовит документы для предъявления в гострудинспекцию Башкирии – врачи Архангельской ЦРБ продолжают жаловаться на незаконное урезание стимулирующих выплат.
Аргументы и Факты - Уфавчера в 08:54
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUMвчера в 06:56
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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