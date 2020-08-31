Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Об этом решении говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Латвии.В источнике
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