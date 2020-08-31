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РБК
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Об этом решении говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Латвии.В источнике
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РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РБК07:53
RT на русском

Литва и Эстония вслед за Латвией запретили въезд Лукашенко

RT на русском07:40
РИА Новости

Эстония запретила Лукашенко въезд в страну

РИА Новости07:33
Московский Комсомолец

Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию

Московский Комсомолец07:32
Говорит Москва

Латвия запретила въезд в страну для Александра Лукашенко

Говорит Москва07:27
Газета.Ru

Латвия запретила Лукашенко въезд в страну

Газета.Ru07:21
ТАСС

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам

ТАСС07:48

Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте

Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, передает ТАСС.
Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте
Национальная служба новостей06:33
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской

Как сообщалось ранее, 8 сентября пройдет заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором выступит белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента Белоруссии.
Капитал страны06:22
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17

Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса, сообщила адвокат родственников на слушаниях.
РИА Новости07:26
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUM06:56
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