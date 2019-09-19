Общество
RuNews24.ruЛукашенко: В белорусских школах царит бардак
Президент Белоруссии призвал чиновников «смотреть вглубь ситуации, а не относиться к проблеме поверхностно». Александр Лукашенко сообщил о необходимости наведения порядка в белорусских школах.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК вчера в 08:41
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре
Роскачество начало исследование детского яблочного пюре 24 популярных брендов по цене от 13 до 105 рублей за упаковку.
Российская газета 01:00
Происшествия
В Бурятии задержали идущего к Путину «шамана»
Lenta.ru вчера в 05:12
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек
В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
REGNUM 00:51
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 18 сентября в 04:37
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Происшествия
Появилось видео пожара в ТЦ в Грозном
В Сети появилось видео пожара в крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее странном шраме
Организатор поездки Изобелла Пирози рассказала «МК» о том, как чувствовала себя Анастасия в Ереване.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Новый фильм тайваньского кинорежиссера Энга Ли произвел фурор на предпремьерных показах. Главную роль в картине «Гемини» сыграл Уилл Смит.
Культуромания 01:08
Авто
Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для рынка России
Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.
Автоновости дня 18 сентября в 23:35
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы 18 сентября в 18:06
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Единоборства
Глава UFC рассказал о том, когда Макгрегор вернется в октагон
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт дал свой комментарий относительно возвращения в октагон ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, являющегося бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.
REGNUM 02:11
Космос
Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью
7 регион вчера в 11:57
Происшествия
Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку
Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Культура
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019»
«Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.
Ореанда-Новости вчера в 09:16
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия вчера в 08:38