Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruЛукашенко: В белорусских школах царит бардак

Президент Белоруссии призвал чиновников «смотреть вглубь ситуации, а не относиться к проблеме поверхностно». Александр Лукашенко сообщил о необходимости наведения порядка в белорусских школах.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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