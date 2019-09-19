Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

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Армия и оружие Небензя заявил о завершении фазы вооруженного конфликта в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса практически завершена.

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