Общество
РБКЛукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.
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Общество
После выхода из колонии Кокорин потратил в ресторане 73 тысячи рублей
Петербургский дневник 06:52
Кино
Во Владивостоке назвали победителей кинофестиваля «Меридианы Тихого»
Целую неделю фестиваль "Меридианы Тихого" собирал зрителей Владивостока в залах кинотеатра "Океан", показав около двухсот игровых, короткометражных, документальных и анимационных фильмов из России и еще 48 стран Тихоокеанского бассейна.
Российская газета 06:47
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Life.ru вчера в 13:48
Здоровье
Российских инвалидов лишают жизненно важных лекарств
Из-за пробелов в нормативно-правовой базе российские инвалиды остаются без жизненно важных лекарств, что приводит к обострению заболевания.
URA.Ru 18:19
Гаджеты
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.
Ведомости 13:43
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Футбол
Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе
ЦСКА и "Краснодар" представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ.
Известия 17:01
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Армия и оружие
Небензя заявил о завершении фазы вооруженного конфликта в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса практически завершена.
Известия 13:21
Политика
Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай
Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.
ТАСС 17:03
Армия и оружие
В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Военное дело вчера в 05:30
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец 15:37
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о четырех обстрелах позиций силовиков в Донбассе
Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало четыре обстрела позиций силовиков в Донбассе в четверг.
РИА Новости 06:25
Армия и оружие
«Искандеры-М» провели учения в Казахстане
RT на русском 08:59
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Политика
Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН
США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Игры
Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена
На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Энергетика
Дания решила перейти на российский газ
Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Наука
11 видов микропластика обнаружили в организме немецких детей
МедиаПоток вчера в 03:48
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте
Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.
Kleo.ru 04:18
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50