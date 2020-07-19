с чего всё началось

Я не буду влезать в подробности, просто хочу сказать… Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. Ко всем одинаковое отношение… Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на соответствующий фрагмент встречи Лукашенко с военнослужащими, который был показан на телеканале «Беларусь 1».

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