Политика
Piter.tvЛукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию. Об этом было сказано на встрече главы государства с военнослужащими, передаёт БЕЛТА.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Беларусь-1", в ходе рабочей поездки в Витебскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил число задержанных по уголовному делу о злоупотреблениях в Белгазпромбанке.Московский Комсомолецвчера в 16:27
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Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания
Интерфаксвчера в 14:58
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Эхо Москвы 05:31
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Происшествия
Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Политика
Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Технологии
В Minecraft нашли мир с главного экрана игры. Он стоял на заставке около 10 лет
Cyber.sports.ru 02:20
Шоу-бизнес
Блогер Диденко показала новую любовь через 4 месяца после смерти мужа
Новый молодой человек не показал своего лица на фотоснимке. Он, обнимающий Диденко, запечатлен со спины.
iReactor вчера в 21:11
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Футбол
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Здоровье
В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса
На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
REGNUM 04:52
Общество
Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
РБК 05:37
Политика
Турция приступила к геологоразведочным работам в Черном море
ИА Красная Весна 05:20
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
Футбол
Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову
Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити».
ProstoProSport 05:00
Футбол
Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Vprognoze.ru 04:41
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.
РИА Новости 04:50
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Rambler News Service вчера в 01:25
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
Московский Комсомолец вчера в 13:27
Космос
На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а»
На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-15», пуск которой намечен на 23 июля.
News.ru 04:57
Политика
Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии
В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
Lenta.ru 05:43
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу о крушении МН17
Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины в июле 2014 года, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:24
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
РБК 04:43
Политика
Путину докладываются и официальные оценки численности митингов в Хабаровске, и оценки наблюдателей
Президенту Владимиру Путину докладываются как официальные оценки численности митингов в Хабаровске, так и оценки наблюдателей и организаторов акций.
Эхо Москвы 05:55