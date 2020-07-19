с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию. Об этом было сказано на встрече главы государства с военнослужащими, передаёт БЕЛТА.

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 556

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 174

Происшествия Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.

Политика Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 130

Футбол «Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён. 1

Здоровье В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области. 16

Общество Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Футбол Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити».

Единоборства Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

Политика ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу о крушении МН17 Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины в июле 2014 года, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.