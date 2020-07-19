Политика

МордовМедиаМордовМедиаЛукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал сотрудничать со следствием по уголовному делу о коррупции. Также Лукашенко сообщил, что по делу Белгазпромбанка задержано уже «под 30 человек».
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Александр Лукашенко
Я не буду влезать в подробности, просто хочу сказать… Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. Ко всем одинаковое отношение… Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек.
— Александр ЛукашенкоТелеканал 360° вчера в 15:28
с чего всё началось
Как сообщает
 телеканал "Беларусь-1", в ходе рабочей поездки в Витебскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил число задержанных по уголовному делу о злоупотреблениях в Белгазпромбанке.
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