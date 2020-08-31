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SM News
SM News

Лукашенко заявил, что Белоруссия должна стать менее авторитарной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что существующая в стране общественная система отчасти авторитарна и нуждается в корректировке. Такие мысли главы государства приведены в телеграм-канале агентства БелТА. Его собеседником был председатель Верховного суда Валентином Сукало.В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер, передает
 «Белта».
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