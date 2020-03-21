Коронавирус
BFM.ruЛукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России продуктами
Белоруссия готова помочь России продуктами, заявил Александр Лукашенко. Он утверждает, что после закрытия границы российские ретейлеры обратились с просьбой о поставках, чтобы избежать дефицита. «Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», — сказал белорусский президент.
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с чего всё началось
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что после закрытия границы с Белоруссией, российские ритейлеры обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, так как в России начался дефицит, передает РБК со ссылкой на агентство "БелТа".Инфоросвчера в 12:41
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