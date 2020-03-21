с чего всё началось

Белоруссия готова помочь России продуктами, заявил Александр Лукашенко. Он утверждает, что после закрытия границы российские ретейлеры обратились с просьбой о поставках, чтобы избежать дефицита. «Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», — сказал белорусский президент.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу Также в Италии сообщили о 689 случаях выздоравления за сутки, таким образом общее число поборовших вирус составило 5129 человек.

Общество Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.

Здоровье Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество В Киеве вводят жёсткий карантин Кличко предупредил, что жителей столицы ожидают более жёсткие меры, которые будут предприняты на основании рекомендаций и опыта его коллег и врачей.

Происшествия В Ростове машина ДПС сбила пешехода Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле сбили пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть в неположенном месте.

Экономика МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен (Martin Mühleisen) предсказал, что экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 будут тяжелыми, однако их удастся преодолеть.

Общество Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.

Происшествия Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Политика Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.

Экономика NYT указала на готовность России к экономическому кризису Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.

Политика Лукашенко потребовал бросить безответственных туристов за границей Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что чиновники не должны направлять чартерные самолеты за гражданами, которые выехали за границу, несмотря на постоянные предупреждения властей об опасности заражения новым типом коронавируса.

Музыка Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.