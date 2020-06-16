Энергетика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.
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Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Происшествия
Ефремова снова вызвали на допрос
Актёра Михаила Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о ДТП в центре Москвы.
RT на русском 07:52
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
Общество
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы
В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы.
Известия 05:38
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:43
Политика
Началось голосование по вопросу лишения Царукяна неприкосновенности
Тайное голосование по вопросу лишения депутатской неприкосновенности главы ППА Гагика Царукяна началось в парламенте Армении.
Sputnik Армения 07:03
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
Общество
Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в мире
Компания Huawei возглавила рейтинг крупнейших производителей смартфонов в мире по итогам апреля 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 11:23
Политика
Жириновский предложил разделить США на две части
Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили.
RuNews24.ru 06:15
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Здоровье
158 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
На 16 июня в Ростовской области коронавирус COVID-19 подтвержден у 7799. Показатель заболевших — 186 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:51
Общество
В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников
В России создается новый пистолет скрытого ношения калибра 9х19 мм для оперативников.
Известия вчера в 21:09
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Политика
За 10 лет в России террористическая активность снизилась в десятки раз
Москва, 16 июня 2020, 14:24 — REGNUM За последнее десятилетие террористическая активность в России в значительной мере была искоренена.
REGNUM 07:24
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Вести.Ru 07:25
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели 46 беременных женщин
В Саратовской области коронавирусом заболели 46 беременных женщин.
Регион 64 05:35
Общество
Глава Крыма решил не отменять парад Победы в Симферополе
Военный парад в Симферополе в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено.
Известия 07:22
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4%
По оценке г-на Минко, если регулятор предпочтет в июне снизить ставку больше чем на 50 базисных пунктов, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле.
Финансовая газета 08:13
Общество
Россияне получили штрафов за нарушение самоизоляции на миллиард рублей
Общая сумма денежных взысканий, назначенных за нарушение противоэпидемических ограничительных мер, с начала распространения в России COVID-19 приближается к одному миллиарду рублей.
Мосмонитор 07:37
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM 04:04
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20