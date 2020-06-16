Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

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