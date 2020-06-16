Энергетика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.
Читать в источнике
Оценить538
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства
Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
РИА Новости 01:55
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Здоровье
Медик рассказал о пользе воды для бросающих курить
Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, чем питьевая вода может помочь людям, решившим бросить курить.
Вечерняя Москва 20:24
Политика
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Lenta.ru вчера в 06:58
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru 13:17
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 10:28
Общество
Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц
Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах.
REGNUM 06:54
Киберспорт
Сыграть в Counter-Strike 1.6 теперь можно в браузере
Goroday.ru вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Быков прокомментировал аварию с Ефремовым
Lenta.ru вчера в 02:46
Технологии
ЦРУ объяснило крупнейшую утечку данных в 2016 году
Сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем, следует из внутреннего отчета ведомства.
Взгляд.ру 14:02
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Армия и оружие
США усилили военный контингент в Сирии техникой из Ирака
США перебросили колонну военной техники из Ирака в Сирию, 16 июня заявил новостной портал «Аль-Масдар».
ИА Красная Весна 14:30
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Авто
Chevrolet вновь начал продавать в России бюджетные модели
Узбекская компания UzAuto Motors сообщила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, которые ранее предлагались у нас под маркой Ravon.
Тарантас Ньюс вчера в 03:34
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС 19:54
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Происшествия
В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку
REGNUM вчера в 23:43
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
РИА Новости 18:43
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
РИА Новости 12:19
Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК 17:27
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52