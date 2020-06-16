Энергетика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.
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Лукашенко решил найти замену российскому газу

Lenta.ru17:52

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

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Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru05:32

Лукашенко уверен, что Белоруссия сможет найти альтернативных поставщиков газа

ТАСС06:11

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RT на русском05:38

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РБК06:54

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

РИА Новости05:12
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Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
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Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Медик рассказал о пользе воды для бросающих курить

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, чем питьевая вода может помочь людям, решившим бросить курить.
Вечерняя Москва 20:24
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Политика

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Авто

Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России

Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
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Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн

Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
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Общество

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В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Игры

Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
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Общество

Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц

Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах.
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Киберспорт

Сыграть в Counter-Strike 1.6 теперь можно в браузере

Goroday.ru вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Быков прокомментировал аварию с Ефремовым

Lenta.ru вчера в 02:46
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Технологии

ЦРУ объяснило крупнейшую утечку данных в 2016 году

Сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем, следует из внутреннего отчета ведомства.
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Экономика

В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
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Армия и оружие

США усилили военный контингент в Сирии техникой из Ирака

США перебросили колонну военной техники из Ирака в Сирию, 16 июня заявил новостной портал «Аль-Масдар».
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Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
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Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
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Авто

Chevrolet вновь начал продавать в России бюджетные модели

Узбекская компания UzAuto Motors сообщила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, которые ранее предлагались у нас под маркой Ravon.
Тарантас Ньюс вчера в 03:34
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Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
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Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
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В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку

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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
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Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
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Финансы

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
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