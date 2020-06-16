Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.

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Происшествия В Туле восемь человек пострадали в ДТП Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 5

Политика Историк рассказал о вхождении Прибалтики в СССР Историк добавляет, что решение о вхождении в состав СССР принимали парламенты всех трех стран – Литвы, Латвии и Эстонии. 3

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Общество Попова дала прогноз по минимальному приросту случаев коронавируса Показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом в России может снизиться до минимума через месяц, заявила глава Роспотребнадзора в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

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Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,8K

Спорт Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.

Технологии Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности. 22

Общество Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории. 5

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