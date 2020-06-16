Энергетика

Вести.RuВести.RuЛукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
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Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
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Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

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Политика

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Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
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Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает "Би-би-си".
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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

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СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального

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