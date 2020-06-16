Энергетика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.
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Здоровье
В тяжелом состоянии находится 5 % заболевших коронавирусом амурчан
В Приамурье в настоящее время девять человек находятся на аппаратах ИВЛ. Из них у шести ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
ИА Порт Амур 04:40
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил, почему актер пил в день ДТП
ФАН вчера в 15:25
Политика
Власти США хотят направить $1 трлн на восстановление инфраструктуры
Вашингтон, 16 июня 2020, 09:05 — REGNUM Около $1 трлн планирует выделить администрация президента США Дональда Трампа на восстановление инфраструктуры страны.
REGNUM 02:05
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Экономика
Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму
Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
Общество
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела
Добровинский подчеркнул, что никаких попыток Ефремова или его представителей связаться с семьей Захарова не было, несмотря на слова адвоката артиста.
Lenta.ru 03:57
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости вчера в 01:29
Общество
В Симферополе отменили проведение парада Победы
Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Происшествия
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
RT на русском 03:37
Общество
Москва перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Общество
В Госдуму внесли проект об удаленной работе
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
Общество
Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении
Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова.
Известия вчера в 08:14
Общество
Депутат заступился за Киркорова, который снял ролик про десантников
Московский Комсомолец вчера в 19:09
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой
Моя Москва.онлайн вчера в 12:09
Общество
Роструд: Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
Россияне, которым придется выйти на работу в День всенародного голосования 1 июля, получат двойную заработную плату.
Актуальные Новости вчера в 23:00