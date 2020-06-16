Энергетика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Лукашенко предупредил о поисках альтернативы газу из России

Профиль05:40

Лукашенко высказался о ситуации с поставками газа в страну

RT на русском05:38

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами «жить можно»

Piter.tv05:08

Лукашенко наблюдает за дракой за «премиальный» белорусский рынок газа

REGNUM05:28

Белоруссия может найти альтернативу российскому газу, заявил Лукашенко

РИА Новости05:12

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru05:32

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами «жить можно»

Lenta.ru04:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:59, Ашберн
Общество

В магазинах появилась Конституция с новыми поправками

В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
РИА Новости 05:04
488
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
1,9K
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
11
Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
282
Общество

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия вчера в 10:53
5,9K
Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами

Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
REGNUM 05:08
13
Происшествия

В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере

В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
RT на русском 03:37
812
Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
38
Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс вчера в 11:41
Экономика

Взносы для туроператоров снижены в четыре раза

Правительство РФ в четыре раза снизило размер взносов в фонды ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма.
Российская газета 02:47
2
Происшествия

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48
1,7K
Кино

Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова сыграет в первом женском триллере под названием "Они".
Piter.tv 03:41
13
Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
RT на русском 04:56
8
Недвижимость

В Москве втрое рухнули продажи квартир

В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья.
Lenta.ru 05:00
3
Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

РИА Новости 05:36
36
Политика

В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока 2", добавив, что это было бы "последним средством".
РИА Новости 05:59
94
Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым

Известная российская актриса Мария Шукшина резко высказалась в адрес родных Сергея Захарова, который погиб в ДТП при участии Михаила Ефремова.
iReactor 04:18
421
Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
317
Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
4K
Футбол

Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты.
Lenta.ru 05:47
Политика

Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете

Отмечается, что военнослужащие КНР прибыли в Москву на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20.
Evo-rus.com 04:01
39
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
1,2K
Общество

АТОР спрогнозировал отказ Европы открыть границы для россиян

Россия не попадет в число стран, для граждан которой откроют границы Европы с 1 июля.
Телеканал 360° вчера в 17:29
128
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
72
Политика

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
РИА Новости 01:55
Общество

В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне

В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне.
ИжевскИнфо.РУ 03:38
139
Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM 14 июня в 01:29
2,1K
Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже машин

Новая мошенническая схема, связанная с продажей транспортных средств, набирает популярность в РФ. Наивным покупателям продают чужие машины.
Quto.ru вчера в 12:31
Экономика

Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent

Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
РБК 05:19
Политика

МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией

"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49
528
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное