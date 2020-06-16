Энергетика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.
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Общество
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
РИА Новости 05:04
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
Общество
В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете
Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия вчера в 10:53
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами
Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
REGNUM 05:08
Происшествия
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
RT на русском 03:37
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Экономика
Взносы для туроператоров снижены в четыре раза
Правительство РФ в четыре раза снизило размер взносов в фонды ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма.
Российская газета 02:47
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48
Кино
Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере
Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова сыграет в первом женском триллере под названием "Они".
Piter.tv 03:41
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
RT на русском 04:56
Недвижимость
В Москве втрое рухнули продажи квартир
В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья.
Lenta.ru 05:00
Политика
В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока 2", добавив, что это было бы "последним средством".
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым
Известная российская актриса Мария Шукшина резко высказалась в адрес родных Сергея Захарова, который погиб в ДТП при участии Михаила Ефремова.
iReactor 04:18
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Футбол
Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты.
Lenta.ru 05:47
Политика
Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
Отмечается, что военнослужащие КНР прибыли в Москву на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20.
Evo-rus.com 04:01
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Общество
АТОР спрогнозировал отказ Европы открыть границы для россиян
Россия не попадет в число стран, для граждан которой откроют границы Европы с 1 июля.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства
Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
РИА Новости 01:55
Общество
В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне
В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне.
ИжевскИнфо.РУ 03:38
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM 14 июня в 01:29
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже машин
Новая мошенническая схема, связанная с продажей транспортных средств, набирает популярность в РФ. Наивным покупателям продают чужие машины.
Quto.ru вчера в 12:31
Экономика
Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
РБК 05:19
Политика
МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией
"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49