Коронавирус
RT на русскомЛукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
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Технологии
NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом
Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Космос
Астронавты МКС съели первый выращенный в космосе салат
Астронавты, работающие на МКС, съели первый выращенный в космосе салат-латук.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
Футбол
«Барселона» хочет подписать четырех игроков летом
По информации Diario Sport, «блауграна» хочет купить 4 футболистов.
Политика
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Минпромторг РФ призвал граждан рационально закупать продукты
Минпромторг России призвал граждан осознанно и рационально подходить к покупке продуктов.
Общество
РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус
Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Липецкой области в обсерваторе находятся 30 человек
Три человека находятся на лечении. В обсерваторе размещены 30 человек из числа лиц, тесно контактировавших с заболевшими.
Культура
Марина Орлова рассказала о мистике на съемках фильма о Началовой
Создатели фильма отказались от использования грима, так как он все равно не помогал сделать Орлову похожей на Началову.
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
Общество
«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Экономика
«Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Культура
Канал НТВ отказался от зрителей на съемках большинства программ
Решение о съемках без зрителей большинства телевизионных программ приняло руководство канала НТВ для профилактики распространения нового коронавируса в России, 16 марта сообщает пресс-служба телекомпании.
Общество
Мишустин поручил срочно подготовить план мер в связи с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к концу дня 17 марта завершить подготовку плана первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.
Хоккей
Фазель: НХЛ может запретить своим игрокам принимать участие в ЧМ-2020
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира, который должен состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии, но находится под угрозой отмены из-за коронавируса.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
Общество
МГУ переходит на дистанционное обучение
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Политика
Большинство в парламенте Молдавии сформировали социалисты и демократы
Договорённости о большинстве подписали лидер Партии социалистов Республики Молдавия Зинаида Гречаный и лидер Демократической партии Молдавии Павел Филип.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Общество
Россия и Армения ограничат авиасообщение из-за коронавируса
Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели.
Происшествия
В Липецкой области мать троих детей убила новорожденную дочь
Как стало известно EVO-RUS.COM, мать троих детей родила в очередной раз в домашних условиях дочь и, закутав ребенка в грязные тряпки, положили ее под кровать, чтобы избавится от ненужного ребенка.
Космос