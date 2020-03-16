Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
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Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным вопрос закрытия границы

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Лукашенко решил не запрещать въезд в Россию, так как у стран «нет границ»

Газета.Ru06:45

Лукашенко сравнил закрытие границы с Россией с началом войны. Белоруссия отгораживаться от коронавируса со стороны РФ не собирается

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Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу с Белоруссией

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Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

RT на русском06:51

Лукашенко отказался зеркально закрывать границу с РФ из-за коронавируса

Известия07:09
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NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна вчера в 05:16
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

RT на русском 06:31
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В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
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Астронавты МКС съели первый выращенный в космосе салат

Астронавты, работающие на МКС, съели первый выращенный в космосе салат-латук.
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Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
ИрСити вчера в 21:34
Футбол

«Барселона» хочет подписать четырех игроков летом

По информации Diario Sport, «блауграна» хочет купить 4 футболистов.
Sports.ru 08:07
Политика

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Общество

Минпромторг РФ призвал граждан рационально закупать продукты

Минпромторг России призвал граждан осознанно и рационально подходить к покупке продуктов.
Интерфакс вчера в 11:18
Общество

РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 08:05
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Здоровье

В Липецкой области в обсерваторе находятся 30 человек

Три человека находятся на лечении. В обсерваторе размещены 30 человек из числа лиц, тесно контактировавших с заболевшими.
ГТРК Липецк 02:07
Культура

Марина Орлова рассказала о мистике на съемках фильма о Началовой

Создатели фильма отказались от использования грима, так как он все равно не помогал сделать Орлову похожей на Началову.
Слово и Дело 07:25
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 14 марта в 11:42
Общество

«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
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Экономика

«Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:12
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Культура

Канал НТВ отказался от зрителей на съемках большинства программ

Решение о съемках без зрителей большинства телевизионных программ приняло руководство канала НТВ для профилактики распространения нового коронавируса в России, 16 марта сообщает пресс-служба телекомпании.
Красная весна 07:50
Общество

Мишустин поручил срочно подготовить план мер в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к концу дня 17 марта завершить подготовку плана первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:56
Хоккей

Фазель: НХЛ может запретить своим игрокам принимать участие в ЧМ-2020

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира, который должен состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии, но находится под угрозой отмены из-за коронавируса.
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Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

ТАСС вчера в 21:07
Общество

МГУ переходит на дистанционное обучение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 07:38
Политика

Большинство в парламенте Молдавии сформировали социалисты и демократы

Договорённости о большинстве подписали лидер Партии социалистов Республики Молдавия Зинаида Гречаный и лидер Демократической партии Молдавии Павел Филип.
ИА Новороссия 07:40
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Россия и Армения ограничат авиасообщение из-за коронавируса

Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели.
News.ru 07:51
Происшествия

В Липецкой области мать троих детей убила новорожденную дочь

Как стало известно EVO-RUS.COM, мать троих детей родила в очередной раз в домашних условиях дочь и, закутав ребенка в грязные тряпки, положили ее под кровать, чтобы избавится от ненужного ребенка.
Evo-rus.com 07:03
Космос

Впервые обнаружена экзопланета за пределами плоскости диска галактики

Красная весна вчера в 00:35
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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