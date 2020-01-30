с чего всё началось

Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко. В связи с этим властям, считает он, нужно учиться экономить. Таким образом Лукашенко намекнул на напряженные отношения с Россией из-за поставок нефти.

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

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Армия и оружие Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.

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Общество Собчак сняли с рейса во Внуково Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.