Политика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко. В связи с этим властям, считает он, нужно учиться экономить. Таким образом Лукашенко намекнул на напряженные отношения с Россией из-за поставок нефти.
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с чего всё началось
Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.REGNUM06:39
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Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Согласно результатам опроса "Левада-центра", 48% жителей РФ с одобрением восприняли первые действия нового главы правительства Михаила Мишустина, пишет "Интерфакс".
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Наука
Сканирования уменьшают риск смерти от рака легких на 25%
Регулярные проверки снижают риск смерти от рака легких на 25%, как установили ученые.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой
Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.
Политика
Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления
Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
Происшествия
67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка Иссахар встретилась с Нетаньяху
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Гаджеты
Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
Общество
РЖД приостановят грузовое сообщение с Китаем
РЖД уведомили грузоотправителей о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в приказе № 89 Центра фирменного транспортного обслуживания госмонополии (есть у РБК).
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
Наука
Подтверждена роль смартфонов в развитии рака
Излучение сотовых телефонов влияет на развитие рака, установили ученые из Йельского университета в США.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
Экономика
Обрушивший фондовый рынок аутист избежал тюрьмы
Обрушивший фондовый рынок США трейдер-аутист избежал тюрьмы.