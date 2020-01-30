Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко. В связи с этим властям, считает он, нужно учиться экономить. Таким образом Лукашенко намекнул на напряженные отношения с Россией из-за поставок нефти.
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с чего всё началось
Как сообщает
 президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.
REGNUM06:39

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Лукашенко призвал белорусов экономить из-за «войны за энергоресурсы»

Фонтанка.Ру08:06

Лукашенко призвал научиться экономить

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Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Коммерсантъ06:25

Лукашенко заявил о «негативных явлениях» в экономике Белоруссии из-за РФ

Московский Комсомолец06:43

Лукашенко прокомментировал «слив» Белоруссии в войне за энергоресурсы

REGNUM07:23

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

Life.ru06:00

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

RT на русском05:45
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
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В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

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Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Согласно результатам опроса "Левада-центра", 48% жителей РФ с одобрением восприняли первые действия нового главы правительства Михаила Мишустина, пишет "Интерфакс".
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Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Наука

Сканирования уменьшают риск смерти от рака легких на 25%

Регулярные проверки снижают риск смерти от рака легких на 25%, как установили ученые.
Собеседник 09:21
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Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
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Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru 00:55
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Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой

Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.
Капитал страны вчера в 12:20
Политика

Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
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Происшествия

67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Газета.Ru 09:14
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:27
Политика

КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна вчера в 13:23
Политика

Мишустин предложил включить в совет директоров Первого канала Симоньян

Lenta.ru 11:27
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар встретилась с Нетаньяху

RT на русском 06:38
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
RT на русском 11:11
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Гаджеты

Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
The GEEK вчера в 12:26
Общество

РЖД приостановят грузовое сообщение с Китаем

РЖД уведомили грузоотправителей о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в приказе № 89 Центра фирменного транспортного обслуживания госмонополии (есть у РБК).
РБК 11:29
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва 27 января в 14:35
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
RT на русском 08:43
Происшествия

Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину

REGNUM 11:34
Наука

Подтверждена роль смартфонов в развитии рака

Излучение сотовых телефонов влияет на развитие рака, установили ученые из Йельского университета в США.
ТВ Центр 08:25
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Lenta.ru 10:34
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru 10:51
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В Домодедово приземлился самолет, пассажирка которого угрожает взрывом

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Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике

На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
ТВ Центр 28 января в 08:25
Экономика

Обрушивший фондовый рынок аутист избежал тюрьмы

Обрушивший фондовый рынок США трейдер-аутист избежал тюрьмы.
Lenta.ru 11:24
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