с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

Технологии Microsoft представит обновление Windows 7 Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.

Экономика Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal (WSJ), что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступка доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.

Политика Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.

Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.

ЖКХ Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Политика Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.

Общество РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).

Политика Путин сменил заместителя директора ФСО России Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.

Политика Историк объяснил, откуда Кравчук узнал о встрече Сталина и Гитлера Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главы СССР и фашистской Германии Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встретились во Львове перед Великой Отечественной войной.