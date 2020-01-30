Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.
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с чего всё началось
Как сообщает
 президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.
REGNUM06:39

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Лукашенко призвал белорусов экономить из-за «войны за энергоресурсы»

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Life.ru06:00

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

RT на русском05:45
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Microsoft представит обновление Windows 7

Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
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Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
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Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем

В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
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Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

На сегодняшний день капитализация «PGNiG» составляет 3,7 злотых или 1 млрд. долларов.
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GM подтвердила: обещанный электропикап Hummer будет 1000-сильным

View this post on Instagram Get ready, the Quiet Revolution is coming.
5 колесо 12:37
Экономика

Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal (WSJ), что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступка доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
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Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава

РИА Новости 09:11
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Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Политика

Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.
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Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
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Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru 06:34
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Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
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Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую «Сельту»

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.
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Политика

Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.
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Детей, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке

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Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
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В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско

Бесспорно RU 10:02
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Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Политика

Путин сменил заместителя директора ФСО России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.
RT на русском 09:54
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Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
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Происшествия

На борту задержанного в Италии круизного лайнера оказались 67 россиян

РБК 10:33
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Кокорин может продолжить карьеру в «Локомотиве»

«Локомотив» заинтересован в приглашении форварда «Зенита» Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.
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Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово

Европейско-Азиатские новости 07:51
Армия и оружие

В ЛНР при обстреле пострадали два человека

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Политика

Историк объяснил, откуда Кравчук узнал о встрече Сталина и Гитлера

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главы СССР и фашистской Германии Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встретились во Львове перед Великой Отечественной войной.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Политика

Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года

Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
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Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука

Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
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Происшествия

В Махачкале загорелось здание министерства промышленности

Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.
Российская газета 09:50
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