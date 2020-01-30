Политика
RT на русскомЛукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.
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с чего всё началось
Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.REGNUM06:39
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Технологии
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
На сегодняшний день капитализация «PGNiG» составляет 3,7 злотых или 1 млрд. долларов.
Авто
GM подтвердила: обещанный электропикап Hummer будет 1000-сильным
View this post on Instagram Get ready, the Quiet Revolution is coming.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal (WSJ), что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступка доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Политика
Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль
Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Футбол
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую «Сельту»
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.
Политика
Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Общество
В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Политика
Путин сменил заместителя директора ФСО России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Футбол
Кокорин может продолжить карьеру в «Локомотиве»
«Локомотив» заинтересован в приглашении форварда «Зенита» Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.
Происшествия
Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле пострадали два человека
Политика
Историк объяснил, откуда Кравчук узнал о встрече Сталина и Гитлера
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главы СССР и фашистской Германии Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встретились во Львове перед Великой Отечественной войной.
Политика
Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года
Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
Здоровье
Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука
Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
Происшествия
В Махачкале загорелось здание министерства промышленности
Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.