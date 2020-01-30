Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.
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с чего всё началось
Как сообщает
 президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.
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