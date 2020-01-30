Политика
RT на русскомЛукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.
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с чего всё началось
Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.REGNUM06:39
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Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Футбол
Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды
Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов перешел на правах аренды в "Сельту", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Политика
МИД России рассказал о праве на ответ Болгарии за высылку дипломатов
Вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии устроили шоу, а Москва имеет право на ответ.
Политика
Путин призвал создать цифровые платформы обратной связи по всей России
Российский лидер призвал также тиражировать положительные управленческие решения и проанализировать опыт поощрения муниципалитетов и местных проектов.
Религия
Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Футбол
«Наполи» отказался продавать Мертенса в «Челси» за 8 миллионов евро
«Наполи» отклонил предложение «Челси» в размере 8 миллионов евро за бельгийского нападающего Дриса Мертенса, сообщает Tuttomercatoweb.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Технологии
В Windows 10X могут появиться динамические обои
Речь идёт о копировании идеи с macOS, где обои меняются в зависимости от времени суток.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Политика
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Происшествия
Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Культура
В Британии ввели новые правила съемок эротических сцен
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Общество