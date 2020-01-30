с чего всё началось

Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко. В связи с этим властям, считает он, нужно учиться экономить. Таким образом Лукашенко намекнул на напряженные отношения с Россией из-за поставок нефти.

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Общество РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).

Космос Заглянуть в детство Вселенной Пульсары - вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения.

Здоровье Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.

Происшествия Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.

Технологии Avast закрывает компанию Jumpshot Сегодня, 30 января 2020 года, представители Avast объявили, что в ближайшем будущем компания прекратит предоставлять данные своей дочерней компании Jumpshot и начнет ее ликвидацию.