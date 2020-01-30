Политика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко. В связи с этим властям, считает он, нужно учиться экономить. Таким образом Лукашенко намекнул на напряженные отношения с Россией из-за поставок нефти.
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с чего всё началось
Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.REGNUM06:39
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Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Общество
Сергей Шнуров посвятил коронавирусу стихотворение
Футбол
Агент Смольникова: Есть два предложения от клубов РПЛ
В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.
Общество
Путин наградил посмертно сотрудника СК Капустина орденом Мужества
Сотрудник Следственного комитета Владислав Капустин, убитый в октябре 2019 года, посмертно награжден орденом Мужества.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, снявшаяся в «Операции „Ы“»
Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни.
Футбол
Хонда может продолжить карьеру в Бразилии
Бывший полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в Бразилии.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Космос
Заглянуть в детство Вселенной
Пульсары - вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения.
Экономика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Авто
Новый Kia Sorento раскрыт полностью на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле пострадали два человека
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Происшествия
Против отца брошенных в Шереметьево детей возбудили дело об истязаниях
Виктор Гаврилов, бросивший двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, стал фигурантом дела об истязании жены и сыновей.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Происшествия
Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину
Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
Технологии
Avast закрывает компанию Jumpshot
Сегодня, 30 января 2020 года, представители Avast объявили, что в ближайшем будущем компания прекратит предоставлять данные своей дочерней компании Jumpshot и начнет ее ликвидацию.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Политика
Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой нашего времени»
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой нашего времени".
Происшествия
67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Гаджеты
С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.