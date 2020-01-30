Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко. В связи с этим властям, считает он, нужно учиться экономить. Таким образом Лукашенко намекнул на напряженные отношения с Россией из-за поставок нефти.
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Как сообщает
 президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.
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