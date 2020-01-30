с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

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Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.

Культура Доспехи армии Нильфгаарда поменяют во втором сезоне «Ведьмака» Ранее Хиссрич высказалась о дизайне брони Нильфгаарда в первом сезоне, а позже стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» сменят дизайнера костюмов.

Общество СК объявил Бориса Минца в международный розыск Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.

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Шоу-бизнес Сломавшая ногу Орбакайте начала передвигаться на самокате Певица не теряет бодрость духа Два дня назад Кристина Орбакайте рассказала поклонникам, что сломала лодыжку во время подготовки к новым постановкам для концертной программы.

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