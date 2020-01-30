Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.
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Как сообщает
 президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.
REGNUM06:39

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Лукашенко призвал белорусов экономить из-за «войны за энергоресурсы»

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Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

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«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
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В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину

Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
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Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
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Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
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Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.
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Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
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Шоу-бизнес

Сломавшая ногу Орбакайте начала передвигаться на самокате

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Число погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 213

Число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае возросло до 213 человек, всего заражено 9356 человек.
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Ксения Собчак посетила пластического хирурга

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Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
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Раскрыта цена шенгена для россиян после введения новых правил

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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

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В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
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Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет

Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.
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Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
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Ульяна Ми (Милошенко) родилась на Сахалине. С детства занималась музыкой, училась в музыкальной школе по классу фортепиано.
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