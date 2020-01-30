Политика
RT на русскомЛукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.
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с чего всё началось
Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко назначил целый ряд чиновников и директоров бывших флагманов советской промышленности, снова оказавшихся в непростой ситуации.REGNUM06:39
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Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
Выплаты для льготников проиндексируют, вырастут тарифы в московском метрополитене. Дальнобойщики будут платить больше за километраж.
Культура
Доспехи армии Нильфгаарда поменяют во втором сезоне «Ведьмака»
Ранее Хиссрич высказалась о дизайне брони Нильфгаарда в первом сезоне, а позже стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» сменят дизайнера костюмов.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Общество
Блокадница из Керчи прокомментировала скандал с подаренным хлебом
Ранее городские чиновники Керчи поздравили блокадников. Они вручили ветеранам подарки, частью которых были булки хлеба.
Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину
Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Общество
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Шоу-бизнес
Сломавшая ногу Орбакайте начала передвигаться на самокате
Певица не теряет бодрость духа Два дня назад Кристина Орбакайте рассказала поклонникам, что сломала лодыжку во время подготовки к новым постановкам для концертной программы.
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 213
Число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае возросло до 213 человек, всего заражено 9356 человек.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила пластического хирурга
Пластический хирург занимается пластикой груди и лица, а также омоложением. В остальном Ксения Собчак довольна своей внешностью.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Гаджеты
Смартфон Samsung во флагманском стиле Galaxy S20 приехал в Россию
Компания Samsung начала принимать в России предварительные заказы на смартфон Samsung Galaxy S10 Lite, изначально дебютировавший в самом начале января.
Общество
Раскрыта цена шенгена для россиян после введения новых правил
В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве раскрыли цену визового сбора для россиян после введения новых правил получения шенгенской визы.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Общество
Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет
Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.
Теннис
Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Шоу-бизнес
Певица Ульяна Ми выпустила музыкальный клип, снятый на Сахалине
Ульяна Ми (Милошенко) родилась на Сахалине. С детства занималась музыкой, училась в музыкальной школе по классу фортепиано.