Политика
Газета.RuЛукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV. Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита на завод по производству газетной бумаги, комментируя работу руководства предприятия.
Читать в источнике
Оценить941
с чего всё началось
Обращаясь к директору "Завода газетной бумаги" Юрию Луке и одновременно к министру энергетики Белоруссии Владимиру Семашко, Лукашенко посетовал на то, что Белоруссии диктуют свои условия другие страны и компании.Вести.Финанс12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Общество
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Политика
Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ
Великобритания планирует использовать угрозы введения высоких тарифов на товары из Европейского союза, чтобы ускорить торговые переговоры с ЕС после Brexit, сообщает газета Times.
Хоккей
Воробьев о 3:1 с «Торпедо»: «Магнитка» практически полностью выполнила установку»
Теннис
Рублев вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий раунд Australian Open.
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Армия и оружие
Донецк подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины
Территория Донецка попала под артиллерийский удар, совершенный со стороны вооруженных сил Украины.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Общество
Диетолог назвал опасность потребления рыбы
Диетолог Даниэл Крел рассказал об опасности потребления рыбы, передает oane.ws.
Экономика
Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Фигурное катание
Фигуристы из России заняли весь пьедестал среди спортивных пар на ЧЕ
Российские фигуристы заняли все три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
Наука
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт «идеального кофе»
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал большой трагедией уход Волочковой из балета
Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал, что относится к бывшей балерине Анастасии Волочковой с нежностью, сообщил сайт OAnews со ссылкой на шоу «И грянул Грэм» на платформе YouTube.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон
Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
МВД сняло ограничения на комплектование кадрами ГИБДД
Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД РФ сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка
Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Политика
Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере
Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
Авто
Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России
Политика
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал расставание с Аллой Пугачевой и детьми
Отечественный шоумен Максим Галкин на видео показал, как Алла Пугачева и дети провожают его на работу.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Хоккей
Овечкин включен в первую пятерку минувшего десятилетия в НХЛ
В первую пятерку был включен и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.