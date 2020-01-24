с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV. Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита на завод по производству газетной бумаги, комментируя работу руководства предприятия.

Общество В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.

Происшествия В Турции назвали число пострадавших при землетрясении Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.

Общество Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Цискаридзе назвал большой трагедией уход Волочковой из балета Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал, что относится к бывшей балерине Анастасии Волочковой с нежностью, сообщил сайт OAnews со ссылкой на шоу «И грянул Грэм» на платформе YouTube.

Шоу-бизнес Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Политика МВД сняло ограничения на комплектование кадрами ГИБДД Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД РФ сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД.

Политика Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.