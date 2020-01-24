Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.
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Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
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