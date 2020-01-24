Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.
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Общество
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Политика
Лукашенко рассказал о «поставленной раком» Белоруссии
Белоруссию раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Теннис
15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open Осаку
Японка Наоми Осака в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Алсу дерзко ответила на критику своей дочери в Instagram
Вчера певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее дочь играет на рояле и поет песню "Любовь настала".
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Происшествия
В Екатеринбурге полуголый мужчина проник в детский сад
В одном из районов Екатеринбурга полуобнаженному мужчине удалось пробраться на территорию детского сада.
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Наука
Крокодилы исчезли из китайских интернет-магазинов из-за коронавируса
Из поиска исчезли крокодилы, страусы и пятнистый олень.
Происшествия
СК завел дело по факту отравления младенца наркотиками в Подмосковье
"Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
Армия и оружие
Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки
Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.
Кино
Фанатам «Игры престолов» пообещали новый финал
Сюжет двух оставшихся книг в цикле, «Ветра зимы» и «Грезы о весне», будет отличаться от сериала «Игра престолов» телеканала HBO, который закончился в 2019 году.
Политика
Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
Политика
Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда
Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.