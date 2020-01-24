Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.

Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Общество Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

Общество Globus разрабатывает новый формат магазинов в России Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Алсу дерзко ответила на критику своей дочери в Instagram Вчера певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее дочь играет на рояле и поет песню "Любовь настала".

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.

Происшествия МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.

Происшествия СК завел дело по факту отравления младенца наркотиками в Подмосковье "Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.

Кино Фанатам «Игры престолов» пообещали новый финал Сюжет двух оставшихся книг в цикле, «Ветра зимы» и «Грезы о весне», будет отличаться от сериала «Игра престолов» телеканала HBO, который закончился в 2019 году.

Политика Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.

Политика Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».