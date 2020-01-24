Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.
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Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

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Лукашенко посчитал, что Москва «кинула» Минск с ценами на газ

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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
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Косторная лидирует на чемпионате Европы после короткой программы

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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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Жилые кварталы Донецка обстреляны тяжёлой артиллерией

Один из жилых районов Донецка не менее получаса находился под обстрелом тяжёлой артиллерии, сообщает 24 января телеграм-канал «WarGonzo».
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Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
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Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении

В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
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Армия и оружие

Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев

Генеральная прокуратура Украины разберется в обстоятельствах гибели военных во время боев за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах.
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

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Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы

Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.
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Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

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Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
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Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

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Порошенко допрашивали четыре часа

В Киеве следователи сегодня допросили экс-президента Украины Петра Порошенко. Беседа продолжалась около 4 часов.
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

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Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
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В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
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