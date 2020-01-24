Энергетика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.
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Происшествия
Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае
Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Фигурное катание
Косторная лидирует на чемпионате Европы после короткой программы
Российская фигуристка Алена Косторная захватила лидерство после короткой программы в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходит в Граце.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Гаджеты
МЦСТ: собственные процессоры нового поколения Россия получит в 2022 году
Опытно-конструкторские работы (ОКР) по российским микропроцессорам следующего поколения «Эльбрус-16С» закончатся в декабре 2021 года, заявил представитель пресс-службы МЦСТ Максим Горшенин 22 января, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Армия и оружие
Жилые кварталы Донецка обстреляны тяжёлой артиллерией
Один из жилых районов Донецка не менее получаса находился под обстрелом тяжёлой артиллерии, сообщает 24 января телеграм-канал «WarGonzo».
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Политика
Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Биатлон
Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении
В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
Армия и оружие
Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев
Генеральная прокуратура Украины разберется в обстоятельствах гибели военных во время боев за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Здоровье
Невролог объяснила, почему люди чувствуют боль по ночам
Политика
Лукашенко рассказал о «поставленной раком» Белоруссии
Белоруссию раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел.
Энергетика
Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы
Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
Политика
Порошенко допрашивали четыре часа
В Киеве следователи сегодня допросили экс-президента Украины Петра Порошенко. Беседа продолжалась около 4 часов.
Общество
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Происшествия
Банкира Деда Хасана задержали в Москве
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Общество
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Теннис