Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.
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Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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