Энергетика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.
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Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Общество
Лукашенко: Москва умышленно надавила на Минск налоговым манёвром
Россия специально начала налоговый манёвр, чтобы надавить на Белоруссию, полагает белорусский президент Александр Лукашенко.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
По предварительным данным, в стрельбе погибли шесть человек.
Здоровье
Врачи назвали 8 вредных продуктов для людей с диабетом
При диабете лучше избегать продуктов, которые насыщены быстрыми углеводами и плотным жиром.
Футбол
Стало известно, почему Кокорин согласился на переход в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин согласился на переход в «Сочи». Об этом стало известно сегодня, 24 января.
Космос
Марсианские водоемы оказались пригодны для жизни
В попытке понять, как мог выглядеть древний Марс и был ли он населен, ученые решили воссоздать химический состав этих водоемов.
Киберспорт
Евгений Слипчик: любой пришедший в NAVI утонет в проблемах
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
Относительно малые расходы на разработку нового стратегического бомбардировщика-невидимки РФ вызвали в КНР сомнения.
Общество
В Самарской области учительница танцует на сцене в ночных клубах
В Самарской области учительница была замечена в ночном клубе, она танцевала на сцене в откровенном наряде.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Рабочим местом Медведева может стать «дом с ракушками»
Бывший премьер Дмитрий Медведев, который после отставки стал заместителем председателя Совета безопасности, может получить офис в Доме приемов правительства на Воздвиженке, известном как «дом с ракушками».
Политика
Допрос Порошенко в ГБР длился более трёх часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований длился более трёх часов, сообщает РИА Новости.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Футбол
Стали известны даты четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу
Принципиальнейшее московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках ¼ финала Кубка России по футболу состоится 4 марта 2020 года.
Футбол
С кем сыграют «Барселона» и «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании
Состоялась процедура жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Гаджеты
Появились первые официальные изображения Samsung Galaxy S20
Изображения смартфонов Galaxy S20+, S20 и S20 Ultra опубликованы в сети.
Общество
Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое
Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Наука
В Британии восстановлен голос 3000-летней мумии
Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
Политика
Зеленский рассказал Нетаньяху о своей пострадавшей от Холокоста семье
В письме, подготовленном президентом Украины, было еще две истории "про Холокост и Вторую мировую".
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов празднует двухлетие сына
Сегодня, 24 января, сыну известного музыканта Дмитрия Маликова, Марку, исполнилось 2 года.
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла США в финале юношеской олимпиады
В заключительный день турнира наша мужская хоккейная команда разгромила сверстников из США со счетом 4:0 и завоевала десятое для нашей страны золото.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.