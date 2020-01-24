Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.
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Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

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Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями

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Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт на правительство Медведева

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Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета вчера в 03:04
Происшествия

В Германии произошла стрельба, есть погибшие

По предварительным данным в стрельбе погибли шесть человек.
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Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

РИА Новости 05:25
Общество

Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
РБК 08:30
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В Хьюстоне прогремел мощный взрыв

Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
РИА Новости 07:20
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
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Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое

Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Телеканал 360° вчера в 21:18
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Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

РИА Новости 01:57
Политика

Песков заявил, что четких дат встречи Путина и Лукашенко пока нет

РИА Новости 08:04
Авто

Suzuki Jimny вынужденно переквалифицируется в грузовик

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Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Общество

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Вести.Ru 08:20
Происшествия

Проживавшего в заброшенном доме с четырьмя детьми россиянина задержали

Lenta.ru 04:32
Экономика

Иск ЦБ к экс-руководителям «Открытия» рассмотрят в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы закрыл процесс по иску Банка России от имени «ФК Открытие» к его бывшему руководству на сумму в 290 миллиардов рублей.
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Хоккей

«Салават Юлаев» объявил состав на выезд против «Ак Барса»

Горобзор.ру 22 января в 06:31
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
РБК 04:20
Политика

Порошенко заявил о «жестком антимайдане» в связи с назначениями в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу назвал "жестким антимайданом и реваншем" назначение экс-адвоката бывшего главы государства Виктора Януковича Александра Бабикова на должность замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР).
РИА Новости 09:06
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На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха

Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
ТАСС 07:13
Происшествия

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Газета.Ru 07:22
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

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Российская газета вчера в 14:16
Энергетика

Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы

Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.
Свободная Пресса 05:39
Политика

Украина заявила о запуске «виртуального реверса» газа из Польши

Уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», — сообщил в Facebook Макогон.
News.ru 09:04
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Lenta.ru вчера в 04:58
Армия и оружие

Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами

Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
ANNA-News вчера в 09:26
Происшествия

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Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
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Банкиры Деда Хасана задержаны в Москве

Рамблер вчера в 15:07
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Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»

В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
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Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности

Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Medvestnik.ru вчера в 04:42
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Поклонники перепутали ищущую новый образ Стриженову с Пугачевой

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова примерила новый образ в своем "Инстаграме".
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