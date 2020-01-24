Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.

Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе

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