Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в газовом вопросе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.
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Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
По предварительным данным в стрельбе погибли шесть человек.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
Общество
Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении
Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
Общество
Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое
Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Политика
Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками
Авто
Suzuki Jimny вынужденно переквалифицируется в грузовик
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Экономика
Иск ЦБ к экс-руководителям «Открытия» рассмотрят в закрытом режиме
Арбитражный суд Москвы закрыл процесс по иску Банка России от имени «ФК Открытие» к его бывшему руководству на сумму в 290 миллиардов рублей.
Хоккей
«Салават Юлаев» объявил состав на выезд против «Ак Барса»
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Политика
Порошенко заявил о «жестком антимайдане» в связи с назначениями в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу назвал "жестким антимайданом и реваншем" назначение экс-адвоката бывшего главы государства Виктора Януковича Александра Бабикова на должность замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР).
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Энергетика
Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы
Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.
Политика
Украина заявила о запуске «виртуального реверса» газа из Польши
Уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», — сообщил в Facebook Макогон.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Армия и оружие
Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами
Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
Происшествия
Банкиры Деда Хасана задержаны в Москве
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Шоу-бизнес
Поклонники перепутали ищущую новый образ Стриженову с Пугачевой
Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова примерила новый образ в своем "Инстаграме".