Экономика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Путин хочет компенсировать Минску $300 млн
Отмечается, что в планах Путина компенсировать около $300 млн. Так, по словам Лукашенко, это планируют сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию. Белорусский лидер назвал данное предложение неожиданным.
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Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
Лукашенко: Путин предложил возместить выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска
ТАСС21 февраля в 04:32
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
RT на русском21 февраля в 03:42
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Тревожные новости приходят из немецкого городка Фольксмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.
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Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
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Падение индексов вызвала угроза пандемии.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
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