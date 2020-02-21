Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко заявил, что Путин хочет компенсировать Минску $300 млн

Отмечается, что в планах Путина компенсировать около $300 млн. Так, по словам Лукашенко, это планируют сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию. Белорусский лидер назвал данное предложение неожиданным.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК21 февраля в 10:57

Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

Известия21 февраля в 08:05

Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти

РИА Новости21 февраля в 04:05

Лукашенко: Путин предложил возместить выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска

ТАСС21 февраля в 04:32

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости21 февраля в 04:31

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъ21 февраля в 05:33

Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

RT на русском21 февраля в 03:42
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Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

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Журналистская правда вчера в 04:50
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На сайте Apple появилась страница с iPhone SE 2

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Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
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На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фольксмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Во время презентации в Барселоне (хотя MWC 2020 отменили, но не отменять же билеты и гостиницы журналистам) Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs.
ITZine.ru 08:20
Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
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В Италии число зараженных коронавирусом превысило 130 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV в Италии увеличилось до 132 человек.
ТК Звезда вчера в 11:29
Политика

Премьер Малайзии подал в отставку

Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.
Коммерсантъ 03:53
Политика

Следователи по делу MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году нашла свидетеля запуска ракеты "Бук", которая сбила самолет.
Газета.Ru 10:16
Футбол

Гаттузо: «Месси является лучшим игроком в мире»

Месси является лучшим футболистом мира на протяжении многих лет.
Soccer.ru 09:07
Политика

Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Коммерсантъ 05:47
Футбол

Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что в команду должен перейти 27-летний хавбек сборной ДР Конго Жанелли Имбула.
Спорт-Экспресс 10:55
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Общество

Toyota возобновила работу всех своих заводов в Китае

Четыре завода Toyota в Китае вернулись к работе после вспышки коронавируса.
Деловое.ТВ 03:20
Политика

Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов

Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов.
Российская газета 10:07
Музыка

Неадекватное поведение украинской журналистки на нацотборе Евровидения сняли на видео

ФАН вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ 05:16
Гаджеты

Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro

Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Актуальные Новости вчера в 04:08
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Футбол

Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона.
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Хоккей

Анкипанс: «Спасибо болельщикам из Новосибирска. Фантастика, люди отлично болели!»

Sport24.ru 08:21
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Общество

Китайские ученые назвали промежуточных переносчиков коронавируса

«Животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним из промежуточных хозяев», - приводит слова чиновника РИА Новости.
Ридус 08:59
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Здоровье

В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Ираке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
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Музыка

Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

ТАСС 21 февраля в 09:07
Футбол

Икарди может перейти в «Челси» летом

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
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В Польше ждут снижения цен на российский газ

Польша надеется на благоприятный исход событий. Польская «PGNIG» и российский «Газпром» заключили договор о поставках газа еще в 1996 году.
ГЛАС.RU 06:13
Футбол

Рамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»

Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1) раскритиковал работу арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
Sport.ru вчера в 03:29
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:40
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