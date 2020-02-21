Экономика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Путин хочет компенсировать Минску $300 млн
Отмечается, что в планах Путина компенсировать около $300 млн. Так, по словам Лукашенко, это планируют сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию. Белорусский лидер назвал данное предложение неожиданным.
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Лукашенко: Путин предложил возместить выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска
ТАСС21 февраля в 04:32
Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
RT на русском21 февраля в 03:42
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