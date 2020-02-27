Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
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Лукашенко обвинил Россию в понуждении к интеграции из-за цен на газ

URA.Ru06:47

Белоруссия объявила о готовности к интеграции с Россией без понуждения

Lenta.ru05:01

Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения

RT на русском06:22

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

РБК05:24

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Газета.Ru05:15

Лукашенко: Белоруссия готова к интеграции с Россией, но «без понуждения»

Коммерсантъ06:40

«Без понуждения»: Лукашенко выдвинул свои условия для «реальной интеграции»

Царьград04:56
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В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы

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В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
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Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера

Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
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В РФ Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

Напомним, что японская компания Toyota анонсировала еще в 2019 году особую технологию идентификаторов, которые наносятся на автомобиль и позволяют проверить историю машины, даже если она попала в руки злоумышленников.
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак

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Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
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Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию

Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
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Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Армия и оружие

Герасимов заявил об обеспокоенности Москвы новыми учениями НАТО

Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ.
News.ru 07:43
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Канадский хоккеист: спорю на 100 тысяч, что Овечкин не обгонит Гретцки

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джон Скотт считает, что Александр Овечкин не сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки.
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Китайский аппарат изучил грунт Луны

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Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
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РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
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Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
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«Бенфика» — «Шахтёр»: определён фаворит матча Лиги Европы

27 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы португальская «Бенфика» встретится с украинским «Шахтером».
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Пассажир избил таксиста, потому что у него не было детского кресла

Пассажир заявил, что тот обязан иметь детское удерживающее устройство, а также должен возместить затраченные по вызову деньги.
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Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
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В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Пенсионный фонд Норвегии увеличился на $190 млрд за 2019 году

Рыночная стоимость государственного пенсионного фонда Норвегии за 2019 году увеличилась на рекордные 1,8 трлн крон (около $190 млрд).
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Заседание правительства Ленобласти было прервано ради физкультуры

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Украина увеличит расходы на ракетное оружие на $12 млн

Украинские власти намерены в 2020 году увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен ($12 млн).
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Новая уязвимость Wi-Fi затрагивает более одного миллиарда устройств

Уязвимость, известная как Kr00k, затрагивает более одного миллиарда устройств.
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