Политика
ИзвестияЛукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
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Финансы
В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы
Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о «позитивном развитии ситуации» в Идлибе для Турции
Ahmed Deeb / Globallookpress Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в сирийской провинции Идлиб, при этом отметив, что ситуация в регионе развивается "в позитивном для Турции ключе".
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Авто
В РФ Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Напомним, что японская компания Toyota анонсировала еще в 2019 году особую технологию идентификаторов, которые наносятся на автомобиль и позволяют проверить историю машины, даже если она попала в руки злоумышленников.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак
Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию
Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Герасимов заявил об обеспокоенности Москвы новыми учениями НАТО
Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Хоккей
Канадский хоккеист: спорю на 100 тысяч, что Овечкин не обгонит Гретцки
Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джон Скотт считает, что Александр Овечкин не сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Футбол
«Бенфика» — «Шахтёр»: определён фаворит матча Лиги Европы
27 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы португальская «Бенфика» встретится с украинским «Шахтером».
Происшествия
Пассажир избил таксиста, потому что у него не было детского кресла
Пассажир заявил, что тот обязан иметь детское удерживающее устройство, а также должен возместить затраченные по вызову деньги.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Происшествия
В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей
Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Экономика
Пенсионный фонд Норвегии увеличился на $190 млрд за 2019 году
Рыночная стоимость государственного пенсионного фонда Норвегии за 2019 году увеличилась на рекордные 1,8 трлн крон (около $190 млрд).
Общество
Заседание правительства Ленобласти было прервано ради физкультуры
Армия и оружие
Украина увеличит расходы на ракетное оружие на $12 млн
Украинские власти намерены в 2020 году увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен ($12 млн).
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затрагивает более одного миллиарда устройств
Уязвимость, известная как Kr00k, затрагивает более одного миллиарда устройств.