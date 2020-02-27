Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

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