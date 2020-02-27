Политика
Газета.RuЛукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Здоровье
СМИ сообщили о способности коронавируса убить 500 тысяч британцев
Британские СМИ обсуждают способности коронавируса убить около 500 тысяч жителей страны, сообщает Shraibikus News со ссылкой на британские СМИ.
Кино
На Netflix вышел второй сезон сериала «Видоизменённый углерод»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис.
Политика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Футбол
Матч Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесён
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахтом», который должен был состояться сегодня, 27 февраля, перенесен.К решению перенести матч пришли из-за штормового предупреждения.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Как оказалось, iPhone XR стал самым популярным смартфоном в мире с 2019 году.
Экономика
ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google
ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
Общество
Сбербанк заблокировал карту, на которую приходили деньги на оплату штрафов оппозиционерам
В разговоре с сайтом «Открытые медиа» Милов уточнил, что собирал пожертвования с 20 декабря прошлого года.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным
На минувшем чемпионате России по фигурному катанию Туктамышева заняла четвертое место и не смогла отобраться в состав сборной на чемпионаты Европы и мира.
Здоровье
Беременную пациентку с сильной кровопотерей спасли врачи в Ступине
42-летнюю пациентку доставили в Ступинскую центральную районную больницу с сильным кровотечением и большой кровопотерей.
Футбол
В Италии профессиональный футболист заразился коронавирусом
В Италии профессиональный футболист заболел коронавирусом.
Шоу-бизнес
Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми
35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Автоспорт
Хэмилтон остановился на трассе из-за технических проблем
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остановился на трассе из-за технических проблем в пятый день тестов в Барселоне.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Технологии
Основатель Reddit назвал TikTok шпионским и паразитирующим приложением
Американский бизнесмен и один из основателей Reddit Стив Хаффман назвал TikTok шпионским и паразитирующим приложением, которое злоупотребляет использованием данных своих пользователей, передает Business Insider.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Политика
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
Авто
«Заряженный» Hispano Suiza Carmen Boulogne показали на фото
Возрожденная испанская марка Hispano Suiza, дебютной моделью которой стало эффектное купе Carmen, готова представить еще более мощную версию своего гиперкара на Женевском мотор-шоу.
Биатлон
Норвежский журналист считает, что в биатлоне происходит обесценивание медалей
Журналист портала VG Лейф Вельхавен считает, что большое количество медалей, завоёванных сборной Норвегии на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, является не только положительным, но и отрицательным моментом.
Гаджеты
Обновление Android «поломало» смартфоны Xiaomi
На этой неделе европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщает портал.
Армия и оружие
В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения. Сводка: 26 февраля
«Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам», — отметили в ведомстве.
Футбол
Почему у «Сельты» нет опции выкупа Смолова. Объясняет Герман Ткаченко
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в большом интервью «СЭ» отметил, что в «Сельте» сожалеют по поводу отсутствия в арендном соглашении нападающего Федора Смолова опции выкупа.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Футбол
Адама Траоре забил 6-й гол в сезоне. Это его лучший результат в карьере
Траоре провел за «волков» 26 матчей в АПЛ этого сезона, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.