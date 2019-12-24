Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки" и повышая цены.
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Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию

РИА Новости08:39

Россия каждый год прессует Беларусь – Лукашенко

Эхо Москвы07:28

Лукашенко заявил о «завинчивании Россией гаек»

Взгляд.ру06:15

Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России

RT на русском07:39

Лукашенко заявил, что Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, «завинчивая гайки»

ТАСС06:35

Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию

Lenta.ru06:15

Лукашенко заявил о ежегодном завинчивании гаек со стороны России

Известия07:03
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Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у РФ

Piter.tv 08:52
Общество

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
РБК 05:37
Экономика

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 08:25
Общество

Лукашенко захотел встретиться с Путиным за рюмкой водки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным за рюмкой водки и посидеть по-дружески перед Новым годом, но он вынужден решать экономические проблемы между двумя странами.
Газета.Ru 09:35
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Происшествия

После обысков задержан генерал-лейтенант ФТС

Правоохраители наведались в одно из управлений центрального аппарата ведомства,а также на Домодедовскую и Внуковскую таможни, передает RT.
Национальная служба новостей 05:06
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:17
Политика

Зюганов заявил, что не шутил о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов заявил, что не исключает проведение в РФ досрочных выборов президента.
REGNUM вчера в 06:08
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ 22 декабря в 19:07
Общество

После критики Зеленского правительство Украины объявило о снижении тарифов на тепло на 30%

Правительство Украины приняло решение, позволяющее снизить тарифы на тепло на 30%.
ТАСС 08:31
Общество

Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года

Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 08:43
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Кино

Обнародован список худших фильмов 2019 года

Американские кинокритики представили список самых худших, по их мнению, фильмов, которые вышли на экраны в уходящем году.
Gazeta.SPb 22 декабря в 00:30
Происшествия

Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии

Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину.
Эхо Москвы 08:31
Гаджеты

В Китае появятся сим-карты Super SIM

Мой Брянск вчера в 05:57
Происшествия

В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать

РИА Новости 08:54
Общество

Причиной крушения Су-57 мог стать отказ системы управления

Причиной аварии новейшего истребителя Су-57 (Т-50), который потерпел сегодня утром крушение в Хабаровском крае, мог стать отказ системы управления самолётом.
Суть событий 07:34
Происшествия

В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка

РБК 06:38
Футбол

Давид Караев проведет зимний сбор с московским ЦСКА

Официальный сайт «КАМАЗа» из Набережных Челнов, сообщил что форвард команды Давид Караев отправляется на просмотр в московский ЦСКА.
ГЛАС.RU 08:09
Происшествия

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Армия и оружие

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы

В порт Одессы утром 24 декабря зашел американский ракетный эсминец USS Ross. Об этом пишет издание «Думская».
РБК 05:24
Политика

Лукашенко опроверг обвинения СМИ в убийстве политических оппонентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал материал германской медиакомпании Deutsche Welle, в котором утверждалось, что в Белоруссии по приказу сверху якобы были убиты политические оппоненты главы государства.
Взгляд.ру 07:54
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия вчера в 08:13
Финансы

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Известия 06:53
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости 22 декабря в 23:43
Общество

Удочерившая сирот семья получила долг в два миллиона рублей

В Самарской области супруги вместе с удочерением двух девочек-сирот получили неожиданный бонус.
ГТРК Самара 08:14
Культура

Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

Piter.tv 09:31
Общество

Левин прокомментировал учения по устойчивой работе Рунета

Учения по устойчивой работе Рунета направлены на обеспечение бесперебойной работы всех интернет-сервисов в случае внешних угроз, сказал глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Дума ТВ 06:10
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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