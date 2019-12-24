Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки" и повышая цены.

Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию

Общество Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.

Экономика Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».

Общество Лукашенко захотел встретиться с Путиным за рюмкой водки Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным за рюмкой водки и посидеть по-дружески перед Новым годом, но он вынужден решать экономические проблемы между двумя странами.

Происшествия После обысков задержан генерал-лейтенант ФТС Правоохраители наведались в одно из управлений центрального аппарата ведомства,а также на Домодедовскую и Внуковскую таможни, передает RT.

Общество Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

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Кино Обнародован список худших фильмов 2019 года Американские кинокритики представили список самых худших, по их мнению, фильмов, которые вышли на экраны в уходящем году.

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Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Экономика Составлен рейтинг закредитованности регионов России На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.